"نادي الحمرية" يختتم بطولة كرة القدم في نسختها الخامسة

الشارقة 24:

اختتمت أمس فعاليات بطولة نادي الحمرية لكرة القدم للمراحل السنية، في نسختها الخامسة، بحضور جمعة الشامسي رئيس مجلس إدارة نادي الحمرية الثقافي الرياضي، وعدد من أعضاء مجالس إدارة الأندية، والفرق المشاركة.

شارك في هذه البطولة 11 نادياً من مختلف إمارات الدولة لفرق المراحل السنية للموسم الرياضي الحالي.

وتوج أعضاء مجلس الإدارة الفرق المشاركة، حيث فاز بالمركز الأول، نادي الفجيرة، وحصل على ميداليات ذهبية، وكأس المركز الأول ومبلغ وقدره 7 آلاف درهم.

وجاء في المركز الثاني، نادي رأس الخيمة، وحصل على ميداليات فضية، وكأس المركز، ومبلغ 5 آلاف درهم.

أما في المركز الثالث جاء نادي حتا، وحصل على ميداليات برونزية، والكأس، ومبلغ 3 آلاف درهم.

كما توّج نادي عجمان كأفضل فريق مثالي، وتم تكريم اللاعب ناصر محمد راشد من نادي الفجيرة كأفضل حارس، وحاز اللاعب علي أحمد بربر من نادي رأس الخيمة على كأس هداف البطولة.

وأشاد جمعه الشامسي رئيس مجلس نادي الحمرية بالنجاح الكبير الذي حققته البطولة، وأثنى على جهود الأندية المشاركة، واللجنة المنظمة.

كما أشار إلى دور البطولة في تأهيل جيل رياضي موهوب في كرة القدم يرفد الكرة الإماراتية وينافس في البطولات المحلية والقارية.