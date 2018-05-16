"رمضانية الشارقة" لكرة قدم الصالات الثالثة تنطلق الجمعة

الشارقة 24:

تحت رعاية سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة، تنطلق، الجمعة، بطولة الشارقة الرياضية الرمضانية لكرة قدم الصالات، التي تنظمها قناة الشارقة الرياضية للعام الثالث على التوالي، بمشاركة 16 فريقاً ضمن فئة الكبار، وأربعة فرق ناشئين تحت سن 14 عاماً يخوضون لأول مرة منافسات خاصة، وذلك على أرضية صالة نادي الشارقة الرياضي المغطاة.

ويشهد اليوم الافتتاحي للبطولة منافسات قوية تبشّر بانطلاقة مثيرة للحدث تجمع كل من فرق الناشئة حيث يلاقي فريق ريتش تارغيت نظيره ناشئة واسط في تمام الساعة 10:30 مساءً، فيما يجمع اللقاء الثاني كلّ من فريقي البيان وليدر سبورت في تمام الساعة 11:15 مساءً على أرضية صالة نادي الشارقة الرياضي.

وكانت قرعة البطولة قد كشفت عن مواجهات حاسمة، تنطلق يوم السبت، بين فرق الكبار التي يشارك فيها 16 فريقاً توزّعوا على أربع مجموعات بواقع أربع فرق في كلّ مجموعة، وأربع فرق ضمتهم مجموعة خاصة على صعيد منافسات الناشئين عن مواجهات من العيار الثقيل، وأخرى متكافئة، جاءت على النحو التالي: ضمن فئة الكبار، حلّ في المجموعة الأولى كلّ من فريق البيان، وليدر سبورت، وسبورت فور إيفر، وليناسي.

ورصدت اللجنة المنظمة للبطولة جوائز مالية للفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى وصلت قيمتها إلى نصف مليون درهم، حيث سيحصل الفائز بالمركز الأول على جائزة قيمتها 200 ألف درهم، فيما سينال المركز الثاني جائزة قيمتها 100 ألف درهم، و50 ألفاً للمركز الثالث، أما فما يخص منافسات الناشئين خصصت اللجنة جائزة مالية قيمتها 50 الفاً للمركز الأول، و30 ألفاً للمركز الثاني، إلى جانب جوائز خاصة لهداف البطولة، وأفضل لاعب وحارس، كما سيتمتع الجمهور المواكب للحدث بجوائز قيمة سيتم توزيعها من خلال مسابقات تفاعلية تقام طيلة أيام المنافسات.

يشار إلى أن بطولة "الشارقة الرمضانية لكرة قدم الصالات" واحدة من أبرز الأحداث الرياضية التي تقام على مستوى المؤسسات الإعلامية حيث تسعى قناة الشارقة الرياضية من خلالها إلى إظهار الطاقات الشبابية الرياضية المختلفة على مستوى فرق خماسي الصالات المغلقة، لتواكب من خلالها زخم الاحداث الرياضية طيلة الشهر الفضيل وتقدّم للجمهور مواهب رياضية على مستويات متقدمة.