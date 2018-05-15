"الإمارات للمزادات" ترعى فريق شرطة الشارقة لكرة القدم

الشارقة 24:

أعلنت القيادة العامة لشرطة الشارقة وشركة الإمارات للمزادات في مؤتمر صحافي مشترك عقد الإثنين بقاعة شهداء الإمارات، عن مشاركة فريق شرطة الشارقة لكرة القدم في بطولة الشارقة الرمضانية لكرة قدم الصالات للعام 2018، المقامة بنادي الشارقة تحت رعاية الإمارات للمزادات.

حضر المؤتمر عبد الله المناعي المدير التنفيذي للإمارات للمزادات، والعميد خليفة راشد المري نائب مدير عام الموارد والخدمات المساندة رئيس اللجنة الرياضية، والعقيد عارف حسن بن هديب مدير إدارة الإعلام والعلاقات العامة، والرائد عبيد عبد الرحمن السويدي مدير الفريق، والنقيب عبد العزيز العنبري، والملازم أول أحمد سيف الزري، إضافة إلى مدرب وإداري وعدد من لاعبي فريق كرة القدم المحترفين، إلى جانب مراسلي وسائل الإعلام.

في بداية المؤتمر تحدث العميد خليفة المري في كلمة له رحب فيها بالحضور، كما أعرب عن شكره وتقديره لوسائل الإعلام التي تعد شريكاً فاعلاً في دعم جهود شرطة الشارقة في مختلف المجالات.

وأضاف العميد المري: أن الحدث يستحق الاهتمام به سواء من اللاعبين أو وسائل الإعلام، لافتاً إلى أن هناك اهتماماً وتنسيقاً مع كافة الجهات المشاركة، والإمارات للمزادات الشركة الراعية للبطولة، حتى تظهر المباريات بالمستوى الذي يليق باسم بطولة الشارقة الرمضانية لكرة قدم الصالات لهذا العام وبالحدث الرياضي.

وتوجه العميد خليفة المري، بالشكر والتقدير إلى الشريك الاستراتيجي (شركة الإمارات للمزادات) على دورهم البارز في تحقيق أهداف القيادة الشرطية بما يضمن تحقيق الريادة والتميز المؤسسي.

وقال العقيد عارف حسن بن هديب مدير إدارة الإعلام والعلاقات العامة: إن هناك مشاركات عديدة لشرطة الشارقة في كافة الفعاليات الرياضية والتي تعكس مدى الأهمية التي وصلت إليها الرياضة في حياتنا، بعدما أصبحت ميداناً مهماً للتلاقي، والتنافس بروح رياضية عالية، متمنياً أن تكون بطولة الشارقة الرمضانية لكرة قدم الصالات للعام 2018 إضافة نوعية للمنافسات التي تشارك فيها شرطة الشارقة.

وتأتي مشاركات القيادة العامة لشرطة الشارقة لهذه البطولة في إطار حرصها على المشاركة في كافة الفعاليات الرياضية على كافة المستويات، وانطلاقاً من توجيهات اللواء سيف الزري الشامسي قائد عام شرطة الشارقة على المشاركة الإيجابية في مختلف الألعاب الرياضية، التي يجري تنظيمها على كافة المستويات، أو تلك التي تنظمها الدوائر والهيئات والمؤسسات، وإحراز نتائج مميزة ومتقدمة تفخر بها شرطة الشارقة، الأمر الذي له عظيم الأثر في تحقيق الأهداف والتطلعات، التي تسعى لها شرطة الشارقة، والخروج بالمستوى المشرف الذي يليق بمكانتها في المحافل الرياضية.

كما أعرب عبد الله المناعي المدير التنفيذي للإمارات للمزادات الراعي الرسمي لفريق شرطة الشارقة في بطولة الشارقة الرمضانية لكرة قدم الصالات للعام 2018 عن سعادته بهذه الشراكة الممتدة مع شرطة الشارقة في كافة المجالات، واعتزازه بثقة شرطة الشارقة في الشركة وكفاءتها وخبراتها، مؤكداً بأنها سوف تقدم ما في وسعها على ضوء اتفاقية الشراكة الموقعة فيما بيننا حتى يظهر الحدث الرياضي بالصورة المثلى التي تشرف إمارة الشارقة وترضي طموحات شرطة الشارقة.

وأضاف المناعي أننا فضلنا رعاية فريق شرطة الشارقة في بطولة الشارقة الرمضانية لكرة قدم الصالات للعام 2018 كبداية للدخول في المجال الرياضي والفعاليات الرياضية المقامة على مستوى الإمارة، متمنياً أن يحقق فريق شرطة الشارقة مراكز متقدمة في الدورة التي تحفل بالعديد من المفاجآت، سواء من حيث كوكبة النجوم المحترفين المزمع مشاركتهم، أو الهدايا والمكافآت غير المسبوقة خلال الدورة.