أمين عام "الشارقة الرياضي" يزور نادي اتحاد كلباء

الشارقة 24:

زار أمين عام مجلس الشارقة الرياضي عيسى هلال الحزامي، نادي اتحاد كلباء الرياضي الثقافي، حيث كان في استقباله والوفد المرافق له سعادة عيسى خلفان الذباحي رئيس مجلس الإدارة، وسيف سلطان المحرزي نائب الرئيس وجميع أعضاء مجلس الإدارة.

في بداية اللقاء هنأ الحزامي مجلس الإدارة بالإنجاز الذي حققوه، والذي تكلل بصعودهم لدوري المحترفين، متمنياً لهم التوفيق في موسمهم الرياضي الجديد، وتقديم أداءً فنياً مماثلاً لما قدموه في دوري الدرجة الأولى.

واطلع الأمين العام على جهود وإنجازات النادي خلال الفترة الماضية، والتطوير الحاصل في مختلف مجالات العمل في الجوانب الرياضية والفنية والإدارية، وفيما يتعلق بتطوير البنية التحتية والمرافق الخدمية في النادي، كما استمع لشرح لرؤية وأهداف النادي الاستراتيجية والمشاريع والخطط المستقبلية للموسم القادم في مختلف الالعاب الفردية والجماعية وكرة القدم بالنادي، إضافة إلى تحقيق الهدف الأساسي للنادي كمؤسسة رياضية مجتمعية ومنارة ثقافية، لا يقتصر دورها على النشاط الرياضي فحسب، وإنما أنشطة ثقافية اجتماعية لخدمة أهالي المنطقة.

وأبدى سعادة الأمين العام إعجابه على ما اطلع عليه في اللقاء والعمل المبذول من قبل أعضاء مجلس الإدارة والإداريين وجهودهم المتميزة في الدفع قدماً بمسيرة النادي، والحصول على نتائج متميزة في مختلف المجالات والقطاعات الرياضية، مؤكداً على ثقته في قدرة النادي على مواصلة الإنجازات، وما تحقق هو بداية بناء على الخطط الاستراتيجية التي وضعتها الإدارة العليا بمجلس الإدارة من أجل تحقيق مستهدفاتها المتميزة.