بطولة البطائح الرياضية الرمضانية تنطلق 20 مايو

الشارقة 24:

أعلنت اللجنة العليا المنظمة لبطولة البطائح الرياضية الرمضانية عن تفاصيل البطولة التي ينظمها المجلس البلدي لمنطقة البطائح، ونادي البطائح الثقافي الرياضي، بالتعاون مع نادي الشارقة الثقافي للشطرنج في الألعاب الجماعية والفردية كرة القدم وكرة الطائرة والشطرنج، وسوف تقام على ملاعب حديقة البطائح العامة خلال الفترة من 20 مايو إلى 2 يونيو خلال شهر رمضان المبارك.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي عقد مساء أمس الإثنين، في نادي البطائح الثقافي الرياضي، بحضور سعادة محمد عبد الله بن حليس الكتبي رئيس المجلس البلدي لمنطقة البطائح، وسعادة حمد سالم بن حمودة نائب رئيس المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة رئيس نادي البطائح الثقافي الرياضي، وسالم علي بالرشيد رئيس اللجنة المنظمة، وسلطان بن سرود عضو اللجنة المنظمة، وأحمد محمدي رئيس اللجنة الفنية للبطولة.

رفع سعادة محمد عبد الله بن حليس رئيس المجلس البلدي لمنطقة البطائح أسمى آيات الشكر والعرفان إلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، لدعم سموه للرياضة في الإمارة الباسمة، كما وجه الشكر إلى مجلس الشارقة الرياضي لدوره في تطوير الرياضة في الإمارة.

وأكد بن حليس سعي المجلس البلدي لجعل الرياضة أسلوب حياة، وحث أبناء منطقة البطائح على ممارسة الرياضة بكافة أنواعها، مع التمسك بالأخلاق الحميدة، مؤكداً أن هذه الدورات والفعاليات الرياضية التي تقام بالتعاون مع نادي البطائح الثقافي الرياضي لها دور كبير في استغلال طاقات الشباب والتوجيه الصحيح لهم.

وأضاف بن حليس أنه سوف تقام عدد من الفعاليات الإنسانية والخيرية بالتعاون مع جمعية الشارقة الخيرية فرع البطائح كفعاليات مصاحبه للبطولة.

موجهاً الشكر إلى سعادة عبد الله سلطان العويس رئيس غرفة تجارة وصناعة الشارقة، الشريك الاستراتيجي، حيث تمثل البطولة الحدث الرياضي لمهرجان رمضان الشارقة، كما وجه الشكر إلى الرعاة الرئيسيون والداعمون للبطولة: مشاريع قرقاش مرسيدس، وأصباغ ناشونال وكوجر وحيفا، والشركة الإماراتية الألمانية، ومؤسسة الإمارات للنقل والمواصلات، وزهرة الذيد وكلر كي للدعاية والإعلان.

كما وجه بن حليس الشكر إلى الشركاء الإعلاميون: مؤسسة الشارقة للإعلام، وموقع الشارقة 24، وجريدة الخليج وجريدة الرؤية.

بدوره، صرح سعادة حمد سالم بن حمودة نائب رئيس المجلس الاستشاري رئيس نادي البطائح الثقافي الرياضي، أن بطولة البطائح الرياضية موجهة إلى شباب منطقة البطائح، مشيداً بدور المجلس البلدي في العمل سوياً نحو الحفاظ على الشباب وشغل أوقات فراغهم بما هو مفيد.

وفِي السياق ذاته، أكد سالم علي بالرشيد رئيس اللجنة المنظمة اكتمال كافة التجهيزات والترتيبات للبطولة من ملاعب وملابس رياضية، موجهاً الدعوة إلى أبناء منطقة البطائح للحضور والمشاركة في هذه الأجواء الرياضية الرمضانية.