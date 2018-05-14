شرطة الشارقة تشارك في سباق "القفال" بجزيرة صير بو نعير

الشارقة 24:

في إطار حرص القيادة العامة لشرطة الشارقة على المشاركة في كافة الفعاليات الرياضية، وانطلاقاً من توجيهات اللواء سيف الزري الشامسي قائد عام شرطة الشارقة، شاركت شرطة الشارقة، في سباق القفال في نسخته الـ 28 الذي انطلق من جزيرة صير بو نعير للمرة الثانية، بمشاركة سفينة شراعية تابعة للقيادة تحمل اسم (سلطان الخير) تيمناً بمقام صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، والتي تعد تعبيراً عن تقدير القيادة العامة لشرطة الشارقة لمقام صاحب السمو حاكم الشارقة وما قدمه ويقدمه لشرطة الشارقة في مختلف المجالات.

كما شارك فريق القيادة العامة لشرطة الشارقة ببطولة الألعاب الحكومية بدبي التي أشرف على تنظيمها المجلس التنفيذي بإمارة دبي بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي، وأقيمت على شاطئ كورنيش الجميرا بدبي خلال الفترة من 10-12 من مايو الجاري، بمشاركة فرق تمثل مختلف الوزارات والدوائر الحكومية وإمارات الدولة المختلفة، بالإضافة إلى فريق من القنصلية الأميركية بالدولة، إلى جانب فرق تمثل شرطة متروبوليتان، وشرطة تايلاند، وشرطة لوس أنجلوس، وفريق القيادة العامة لشرطة دبي.

واختتم فريق شرطة الشارقة مشاركته المتميزة في البطولة بخوض منافسات تحدي العاصفة خلال التصفيات النهائية لبطولة الألعاب الحكومية بحصوله على المركز الرابع.

كما شاركت شرطة الشارقة في بطولة الرماية الأولمبية في نسختها التاسعة التي أقيمت تحت رعاية الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، والتي نظمها اتحاد الشرطة الرياضي على ملاعب نادي العين للرماية، وشاركت القيادة العامة لشرطة الشارقة، إلى جانب القيادات العامة للشرطة بالدولة.

وأسفرت النتائج عن فوز القيادة العامة لشرطة الشارقة بالمركز الأول، وعلى مستوى الفردي استطاعت الرامية وفاء خميس خليفة من شرطة الشارقة أن تتصدر المنافسات.