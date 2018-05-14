أبطال "نادي خورفكان للمعاقين" يحصدون الميداليات الملونة في "بكين"

الشارقة 24 - عبد الحميد أبو نصر:

استقبل أحمد حسن القاضي أمين السر بنادي خورفكان للمعاقين، ممثل دولة الإمارات العربية المتحدة بعثة نادي خورفكان للمعاقين القادمين من العاصمة بكين بعد المشاركة في بطولة بكين الدولية الجائزة الكبرى لألعاب القوى للمعاقين.

نتائج مشرفة

استطاع البطل عبد العزيز الكندي تحقيق ميداليتين ذهبية سباق 100م T34 وأخرى فضية سباق 200م T34، كما حقق رقماً تأهيلياً جديداً للألعاب الآسيوية جاكرتا 2018، وأيضا استطاعت البطلة مريم المطروشي اقتناص ميداليتين: فضية في مسابقة دفع الجلة F46 محققة رقم جديد 9:76 م، والأخرى برونزية في مسابقة رمي الرمح F46.

وحضر سعادة الدكتور علي عبيد الظاهري سفير دولة الإمارات في بكين فعاليات اليوم الختامي من البطولة يرافقه الدكتور سالم الظنحاني مستشار السفارة، والتقوا أعضاء الوفد، حيث هنأوا اللاعبين على إنجازاتهم الكبيرة، كما قدم محمد القواضي رئيس الوفد درع نادي خورفكان للمعاقين لسعادة السفير، مقدماً شكره وامتنانه على اللفتة الطيبة التي تؤكد حرص الدولة على الاهتمام بأبنائها في أي بقعة من العالم.

فيما صرح محمد عبد الرحمن القواضي نائب رئيس النادي ورئيس البعثة أن الهدف من المشاركة في البطولات الدولية قد تحقق بكل المقاييس من حيث الاحتكاك بأفضل اللاعبين العالميين واكتساب الخبرات الدولية والوصول بلاعبينا لأفضل مستوى بجانب النتائج الرائعة التي حققوها وذلك نتيجة تضافر جهود الجميع وفي مقدمتهم مجلس الإدارة برئاسة الدكتور عبد الرزاق بني رشيد الذي وفر الدعم والرعاية للفريق.

وأعرب الدكتور مصباح جعفر المدير الفني بنادي خورفكان للمعاقين عن سعادته بتحقيق أبطال النادي وممثلي دولة الإمارات الأهداف المرجوة من المشاركة في هذا المحفل الدولي، والفوز بـ 4 ميداليات ملونة وأن النتائج التي حققها اللاعبون كانت رائعة واستطاعوا تحقيق الأرقام التأهيلية الجديدة للمشاركة في جاكرتا 2018.