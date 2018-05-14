نادي مليحة يجدد ثقته بمدربه المواطن بدر الزرعوني

الشارقة 24:





لاستكمال مشواره مع فريق كرة الصالات، كشف نادي مليحة الثقافي الرياضي عن تجديد ثقته بمدرب الفريق المواطن بدر الزرعوني مدرب الفريق الأول لكرة قدم الصالات للموسم الثالث على التوالي.

وأكد مجلس إدارة نادي مليحة ثقته الكبير في كفاءة الزرعوني، وما يحمله من خطط وآليات تكتيكية وفنية لمواصلة النجاح وتحقيق إنجازات أفضل خلال الموسم المقبل.

جاء ذلك خلال توقيع الزرعوني مساء أمس الأحد، عقد المواصلة، بمقر النادي بحضور عبد الله القايدي عضو مجلس الإدارة ورئيس الإدارة الرياضية بالنادي.

بدوره، أشار القايدي إلى أن نادي مليحة يضع ثقته في الزرعوني لمواصلة رؤى النادي نحو التقدم، وأشار إلى حرص مجلس الإدارة برئاسة مصبح بالعجيد الكتبي على دعم النادي المستمر للفريق وتوفير كافة الاحتياجات والمقومات للنهوض بالفريق، إلى جانب تسخير الإمكانات اللازمة وتذليل العقبات بما يضمن تحقيق أهداف وتطلعات رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وجمهور النادي، لتحقيق الإنجازات في لموسم القادم 2018-2019.