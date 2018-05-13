الرميثي يشهد نهائي كأس خادم الحرمين بجدة

الشارقة 24:

شهد معالي اللواء محمد خلفان الرميثي، رئيس الهيئة العامة للرياضة، نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين لكرة القدم، الذي جمع بين فريقي الفيصلي والاتحاد، على ستاد مدينة الملك عبد الله بن عبد العزيز الرياضية في جدة، وانتهى بفوز الاتحاد على الفيصلي بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.

وأكد معاليه، أن رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، لهذا الحدث الرياضي، دليل واضح على دعمه الكبير للحركة الرياضية في المملكة العربية السعودية، وعلى حرص القيادة الحكيمة على تأهيل الشباب السعودي، من أجل تمثيل المملكة بأفضل صورة.

وثمن الرميثي جهود تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للرياضة في المملكة العربية السعودية، التي حولت هذا الحدث إلى احتفالية رائعة، وأسهمت بإنجاحه وأثنى على جهود الاتحاد السعودي لكرة القدم، في تطوير اللعبة الشعبية في المملكة.

وهنأ معالي الرميثي نادي الاتحاد والجهاز الفني والإداري واللاعبين وجمهور الفريق، بمناسبة حصوله على لقب كأس خادم الحرمين الشريفين.. متمنياً لفريق الفيصلي النجاح في المناسبات المقبلة.

حضر النهائي إلى جانب معالي اللواء محمد خلفان الرميثي، كل من ناصر بن ثعلوب مدير مكتب رئيس اتحاد الإمارات لكرة القدم، ومحمد سالمين الجابري، وخالد علي اليحياني من مكتب رئيس الهيئة العامة للرياضة.