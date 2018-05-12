"الشارقة" بطلاً لكأس رئيس الدولة للتايكواندو

الشارقة 24:

توج نادي الشارقة الرياضي بطلاً لكأس صاحب السمو رئيس الدولة للتايكواندو التي نظمت بصالة الألعاب الفردية بنادي الشارقة بالحزانة، تحت رعاية سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة، بعد تغلبه في النهائي على نادي الفجيرة للفنون القتالية في فئة الرجال، كما توج فريق الشارقة بالمركز الأول لفئة الشباب.

وجاء التتويج بحضور سالم عبيد الحصان الشامسي رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة الرياضي نيابة عن سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة، بالإضافة إلى خالد المدفع الأمين العام المساعد للهيئة العامة للرياضة وأحمد الزيودي رئيس اتحاد الإمارات للتايكواندو وسعادة عيسى هلال الحزامي أمين عام مجلس الشارقة الرياضي والمهندس سليمان عبد الرحمن الهاجري رئيس إدارة الألعاب الفردية وأيوب لشكري مدير نادي الشارقة للدفاع عن النفس.

وشهدت فعاليات كأس صاحب السمو رئيس الدولة تتويج المتميزين على مدار الموسم الرياضي 2017-2018 الذي اختتم، السبت، وتوج فيها لاعب الشارقة حسن سيد بجائزة أحسن لاعب وحصل فريق الشارقة على جائزة الفريق المثالي كما نال المدير الفني عبد الله حاتم درع الشكر بجانب المدربين محمد بحاري وعبد الناصر الحجاجي بجانب الإداري راشد رمضان.

وأهدى سالم عبيد الشامسي رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة الرياضي كأس صاحب السمو رئيس الدولة لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة صاحب الرؤية الثاقبة للألعاب الفردية والتركيز عليها لأعداد لاعبين مؤهلين للمشاركة في الأولمبياد والبطولات الدولية وتشريف الإمارات فيها.

وأشاد الشامسي بفريق التايكواندو، قائلاً "الألعاب الفردية في نادي الشارقة حققت نتائج إيجابية وإنجازات مشرفة على مدار الموسم الرياضي بفضل دعمنا الكامل لها والعمل مع إدارة الألعاب الفردية برئاسة المهندس سليمان الهاجري على تنفيذ الرؤية الموضوعة للألعاب لتحقيق أهدافنا على مدى السنوات القادمة بالتخطيط الاستراتيجي والنظرة المستقبلية التي نراعي فيها الجوانب الإدارية والفنية وسنواصل دعمنا لها لتحلق بالإنجازات في المحافل الداخلية والخارجية".

من جانبه، أثنى المهندس سليمان الهاجري على فريق التايكواندو الذي كان على قدر التحدي ونجح في الوصول إلى أكبر البطولات وأغلاها، متقدماً بفارق كبير على منافسيه، ونال المركز الأول لفئتي الرجال والشباب.

وقد كرم رئيس اتحاد الإمارات للتايكواندو سعادة العميد أحمد الزيودي، رئيس نادي الشارقة الرياضي سعادة سالم عبيد الشامسي، ورئيس إدارة الألعاب الفردية المهندس سليمان عبد الرحمن الهاجري، في لفتة رائعة تعكس عمق العلاقات الرياضية، فيما أهدى الشامسي رئيس اتحاد التايكواندو درع نادي الشارقة الرياضي.