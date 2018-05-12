زاكيروني يكشف تفاصيل معسكرات منتخب الإمارات استعداداً لكأس آسيا

الشارقة 24 - محمود علي:



أعلن المدير الفني لمنتخبنا الوطني الأول لكرة القدم، ألبيرتو زاكيروني، عن برنامج إعداد الأبيض، استعداداً للمشاركة في نهائيات كأس آسيا 2019 والتي ستقام في الإمارات، في يناير من العام المقبل.



وأسفرت القرعة التي سحبت في دبي الأسبوع الماضي، عن وقوع منتخبنا الوطني في المجموعة الأولى، إلى جانب منتخبات تايلاند والهند والبحرين.



ويتضمن برنامج الإعداد الذي تم الكشف عنه السبت، خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد بمقر اتحاد الكرة بالخوانيج، 5 معسكرات داخلية وخارجية، بداية من الأول من شهر أغسطس المقبل، حتى موعد انطلاق البطولة.



وستكون البداية في مدينة سالزبورغ النمساوية، من الأول حتى الثامن عشر من شهر أغسطس، يتخلله خوض خمس مباريات ودية مع فرق متوسطة المستوى، أيام 5 و8 و11 و14، فيما ستكون الودية الخامسة في ختام المعسكر، مع أحد المنتخبات متوسطة المستوى.



وأوضح زاكيروني، أن التجمع الثاني للأبيض، سيكون في إسبانيا خلال الفترة من 1 إلى 12 سبتمبر المقبل، ويتضمن لعب مباراتين وديتين يومي 6 و11 سبتمبر مع منتخبين، الأول متوسط المستوى والثاني من مستوى عال، فيما سيكون التجمع الثالث في إسبانيا أيضاً، وتحديداً مدينة برشلونة خلال الفترة من 6 إلى 16 أكتوبر المقبل، ويتخلله لعب مباراتين وديتين أيام الفيفا 10 و16 مع منتخبات عالية المستوى .



وأشار المدير الفني لمنتخبنا الوطني، إلى أن التجمع الداخلي الأول والرابع على مستوى المعسكرات، سيكون ما بين مدينتي دبي وأبوظبي، خلال الفترة من 6 إلى 20 نوفمبر، ويلعب فيه الأبيض مباراتين وديتين أيام الفيفا في 15 و19 نوفمبر المقبل مع منتخبات عالية المستوى، أما المعسكر الخامس والأخير سيكون في مدينة دبي خلال الفترة من 15 إلى 31 ديسمبر على أن تحدد المباريات الودية لاحقاً .



وأوضح زاكيروني، أن فترة الإعداد سواء في معسكر أغسطس أو في فترات التجمع خلال أيام الفيفا، تعد كافية من أجل اعداد المنتخب لخوض النهائيات، موضحاً من خلال خبرته في عالم التدريب والتي تمتد إلى 42 عاماً، أن كل مدرب يأمل في وجود اللاعبين معه يومياً، لكن بوصفي مدرباً للمنتخب، أعتقد انني يجب أن أحترم عمل الأندية ويكون هناك تنسيق كامل بيننا، حتى نحقق الهدف المنشود .



وأضاف مدرب الأبيض: "في الفترة السابقة عملت على استكشاف قدرات اللاعبين من خلال متابعة مباريات الدوري والكأس، وتقدمت بقائمة موسعة تضم أكثر من 50 لاعباً، إلا أن الفترة المقبلة سيتم التركيز فيها على مجموعة اللاعبين الذين سيكونون حاضرين معنا في النهائيات، وباب المنتخب سيبقى مفتوحاً لأي لاعب مميز.



وتابع: "كل المنتخبات التي سنواجهها ستكون من المنتخبات القوية وعلى أعلى مستوى، ولا أنكر أننا عانينا في الفترة السابقة من تعرض بعض اللاعبين للإصابات، وقد تم التنسيق مع إدارة المنتخبات بوضع ملف لكل لاعب، ومتابعته من قبل الجهاز الطبي وطبيب المنتخب، وبالتنسيق مع الأجهزة الطبية للأندية".



وأثنى زاكيروني، على انضباط اللاعبين والتزامهم في حضور التدريبات والمواعيد، ولا شك أن كل اللاعبين سيكونون بكامل الجاهزية ولديهم الحافز لخوض النهائيات الآسيوية بكل قوة، ولا شك أننا سنحرص على الانضباط، وسيتم استبعاد أي لاعب لا يلتزم.