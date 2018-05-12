"الخط الرياضي" يجمع الجماهير والمسؤولين على الهواء مباشرة

الشارقة 24:

على مدار 5 أعوام لم تتوقف حلقات برنامج "الخط الرياضي"، الذي تعرضه شاشة قناة الشارقة الرياضية التابعة لمؤسسة الشارقة للإعلام، عن تقديم كل ما يتعلق بأخبار الرياضة على مختلف أنواعها، يومياً ولمدة 90 دقيقة، فمن رياضة النبلاء "الملاكمة" إلى السباحة، ومنها إلى كرة السلة، وكرة الطائرة، والفروسية، أما فاكهة البرنامج الرئيسة فهي الساحرة المستديرة التي أسرت قلوب الملايين، وباتت معشوقة الجماهير.

و"الخط الرياضي"، هو فكرة مبتكرة جاءت تحت رعاية الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي رئيس مجلس الشارقة للإعلام، رئيس مؤسسة الشارقة للإعلام، لا يشبه غيره من البرامج الرياضية، إذ يحاكي في أسلوبه برنامج "الخط المباشر"، الذي يتناول كل ما يتعلق بحياة المواطنين والمقيمين على أرض الإمارات.

ويتناوب على تقديم وإعداد البرنامج كل من أحمد سلطان، وإبراهيم الزعابي، وعلي الجسمي، بأسلوب جديد ومتميز، بما يتماشى مع الاهتمام المتزايد بالرياضة والرياضيين في الدولة، حيث استطاع البرنامج خلال فترة قصيرة تحقيق نجاح كبير بين الجمهور، حتى بات اليوم أحد أكثر البرامج متابعة.

ودأب برنامج "الخط الرياضي" بشكل يومي من الساعة الثالثة والنصف حتى الخامسة مساءً، على تناول أبرز القضايا الرياضية، التي تشغل الشارع الرياضي، من خلال استقبال مكالمات المتابعين، والاستماع لتساؤلاتهم أو انتقاداتهم، وإيصالها للمسؤولين في الأندية والاتحادات، ليصير بمثابة جسر إعلامي يربط بين الطرفين.

ويقدم البرنامج متابعة وتحليلاً شاملين، عبر خوضه في مختلف تفاصيل العالم الرياضي، من خلال التواصل مع إدارات الأندية، ومسؤولي الاتحادات الرياضية، واللاعبين، والمدربين، والمتخصصين في هذا المجال، للوقوف على آخر المستجدات، أو بحثاً عن إجابة، أو تأكيداً لخبر ما أو نفيه، ما جعله محط ثقة الجمهور والأندية.

ويؤكد أحمد سلطان، معد ومقدم البرنامج، أن "الخط الرياضي" يعكس حرص قناة الشارقة الرياضية، على التميز من خلال ما تقدمه من محتويات، لاسيما في جانب البرامج الرياضية اليومية، التي يفتقر إليها الجمهور، باعتبار أن أغلب البرامج مخصصة لمواكبة الفعالية قبل وأثناء تنظيمها أو انطلاقها، ومن هنا تبرز أهمية البرنامج، باعتباره ملتقى إعلامياً يومياً، يناقش ويبحث في أطياف الرياضة المختلفة، من خلال إطلالة مباشرة، تهدف إلى التواصل مع محبي الرياضة، واستقبال استفساراتهم، وإتاحة المجال لهم في طرح القضايا التي تخص مختلف الألعاب الرياضية، وإيصال صوتهم إلى مسؤولي الأندية المعنيين مباشرةً على الهواء، عبر الاتصال الهاتفي أو من خلال استضافة المسؤول أو المدرب في الاستوديو".

ويتابع سلطان: "تعتمد معايير نجاح العمل الإعلامي، على المصداقية ونقل الأخبار الحصرية، من أجل كسب ثقة الجمهور، وأن تتناول المواضيع ذات الاهتمام في الشارع الرياضي على اختلاف توجهاتها، بهدف الارتقاء بالرياضات التي يتلقى مسؤولوها العديد من الاقتراحات، والأفكار التي يمكن تطبيقها في نواديهم واتحاداتهم وغير ذلك".