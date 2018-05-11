صقر القاسمي يكرم الفائزين بسباق الأندية للثقافة والفنون

الشارقة 24:

برعاية سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، شهد الشيخ صقر بن محمد القاسمي، رئيس مجلس الشارقة الرياضي، حفل ختام وتكريم الفائزين، وتكريم شخصية السباق، في سباق الأندية للثقافة والفنون في دورته السابعة، وحملت شعار عام زايد، والذي أقيم بقصر الثقافة بمدينة الشارقة.

حضر الحفل أعضاء اللجنة العليا لسباق الأندية للثقافة والفنون، ورؤساء وأعضاء مجالس إدارات أندية إمارة الشارقة، ومدراء عموم الدوائر الحكومية، والهيئات، وكبار المدعوين، ولفيف من المدعوين والمكرمين من لاعبي الأندية، وأولياء أمورهم .

بعدها ألقى الدكتور سعيد مصبح الكعبي، عضو المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، رئيس مجلس الشارقة للتعليم، كلمة اللجنة العليا للسباق.

وتم الكشف عن شخصية السباق المكرمة، والتي تعد من إحدى الشخصيات المخضرمة على مستوى الإمارة في مجال الثقافة الرياضية، وقامت بتطوير الجوانب الثقافية في ناديها بشكل لافت، وهو المغفور له ثاني عبيد الشامسي .

وكرم الشيخ صقر بن محمد القاسمي يرافقه الدكتور سعيد مصبح الكعبي، شخصية السباق في الدورة السابعة، المغفور له ثاني عبيد الشامسي، وتسلم الدرع نجله حميد ثاني الشامسي.

ثم جرى تكريم لجان تحكيم السباق، والفائزين في فئات السباق العشر، بجانب تكريم الجهات المشاركة والداعمة، وصولاً إلى تكريم النادي الفائز بكأس السباق للدورة السابعة، بعد أن حصد أكثر الجوائز في السباق، وهو نادي دبا الحصن، ثم تم تكريم اللجنة العليا للسباق.

وأشاد الشيخ صقر بن محمد القاسمي رئيس مجلس الشارقة الرياضي، بالنجاح الكبير لسباق الأندية للثقافة والفنون، وبدور اللجنة العليا وبمشاركة الأندية، وأثنى على الإقبال الكبير، مؤكداً على أهمية ودور سباق الأندية للثقافة والفنون، في تشجيع الإبداع والمبدعين.