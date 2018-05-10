سلة الشارقة في نصف نهائي "الأندية الخليجية"

الشارقة 24:

أنهى فريق رجال كرة السلة بنادي الشارقة مبارياته في الدور التمهيدي لبطولة الأندية الخليجية الـ 38 لكرة السلة والمقامة بالعاصمة العمانية مسقط، والمؤهلة لكأس آسيا للأندية الأبطال في الصين.

وشهد الدور الأول من البطولة تألق سلة الملك الشرقاوي الذي تمكن من التربع على قمة المجموعة الثانية منفرداً، وخطف بطاقة التأهل المباشر لنصف النهائي، بعد الفوز في جميع لقاءاته، على المنامة البحريني أحد أقوى المرشحين لنيل اللقب بنتيجة 105/ 95 ثم الانتصار على الريان القطري 86/79 واختتم لقاءاته بفوز مريح على المستضيف نزوى العماني بنتيجة 82 / 64.

وبنهاية الدور الأول، ينتظر الملك الشرقاوي ما ستسفر عنه نتائج الدور الإقصائي، الجمعة، بين باقي أندية البطولة الـ 6 ما سيحدد هوية الـ 3 فرق التي ستكمل أضلاع المربع الذهبي، حيث سيواجه الشارقة في الدور قبل النهائي الفائز من لقاء العربي والريان القطري، وستقام مباريات نصف النهائي، الأحد المقبل.

ومن جهته أعرب عضو إدارة الألعاب الجماعية ومشرف كرة السلة الشرقاوية، عدنان الخيال، عن سعادته بتأهل فريقه إلى نصف نهائي بطولة الأندية الخليجية، مشيراً إلى أن فريق الشارقة منذ مشاركته في هذه البطولة يدرك تماماً أنه يمثل الإمارات، مما أثار حماسة الجميع من لاعبين وجهاز فني وإداري، للعمل بشكل مكثف طوال الأيام التي سبقت انطلاق البطولة، رغم ضيق وقت فترة الإعداد، من أجل الظهور المشرف لكرة السلة الإماراتية.

وقال الخيال: "امتلاكنا لروح الأسرة الواحدة والإحساس بالمسؤولية ساعدنا على تحقيق انطلاقة قوية في البطولة، وظهر ذلك في تفوقنا الكبير على فريق المنامة 105/ 95 في الافتتاح ثم الفوز على الريان 86/79، والفوز على المستضيف نزوى العماني بنتيجة 82 – 64".

وأكد مشرف كرة السلة بنادي الشارقة على احترام جميع الفرق، مضيفاً "إننا نأخذ الأمور بجدية وحققنا هدفنا المخطط له بوصولنا للمربع الذهبي، ونتمنى الحفاظ على وتيرة الانتصارات للوصول للمباراة النهائية".