نادي اتحاد كلباء يجدد التعاقد مع المدرب فييرا

الشارقة 24:

أعلن نادي اتحاد كلباء تجديد عقد مدرب الفريق البرازيلي جورفان فييرا لموسم آخر، لقيادة الفريق في دوري المحترفين للموسم المقبل 2018-2019، وشهد توقيع العقد مع المدرب البرازيلي، سيف سلطان المحرزي نائب رئيس مجلس الإدارة ورئيس اللجنة الفنية بالنادي، الذي أكد بأن تجديد عقد المدرب جاء بناءً على نتائجه الجيدة مع الفريق.

ومن جانبه، عبر المدرب فييرا عن سعادته لتوقيع العقد مع الفريق الأصفر لموسم آخر شاكراً إدارة النادي، متمنياً أن يحقق الفريق نتائج إيجابية في دوري المحترفين.

أما في ملف تعاقدات اللاعبين، فقد أكد المحرزي بأنهم يسعون لاستقطاب أفضل اللاعبين سواء من الأجانب أو المواطنين وأنهم بصدد استعارة بعض اللاعبين من أندية دوري المحترفين لدعم الفريق في بعض الخطوط وخصوصاً خط الدفاع، وأن المفاوضات معهم قطعت شوطاً طويلاً، موضحاً أن معسكر الفريق سيكون بألمانيا خلال شهر يوليو المقبل.