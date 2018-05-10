عيسى الحزامي يشيد بدعم حاكم الشارقة للحركة الرياضية

الشارقة 24:

تقدم سعادة عيسى هلال الحزامي الأمين العام لمجلس الشارقة الرياضي بجزيل الشكر لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، على ثقة سموه الغالية فيه، وذلك بعد تكليفه بمهام أمين عام مجلس الشارقة الرياضي، مؤكداً أنه سيبذل كل ما في وسعه من أجل تحقيق الأهداف المنشودة والعمل جنباً إلى جنب مع بقية الأعضاء لتطوير الأداء المؤسسي وخدمة الرياضة في إمارة الشارقة.

وأشاد الأمين العام الجديد بدعم صاحب السمو حاكم الشارقة للحركة الرياضية وللرياضيين، معتبراً أن هذا الدعم المستمر وفر بيئة صحية للشباب وساعد الرياضيين على تفجير طاقاتهم في القنوات الصحيحة التي تأتي بالنفع العام على المجتمع.

وأضاف الحزامي أن اهتمام صاحب السمو حاكم الشارقة بالرياضة ساهم بوجود أجيال مبدعة في هذا القطاع الحيوي، وحوّل الإمارة الباسمة إلى ينبوع لا ينضب يصب في شريان الرياضة الإماراتية في جميع الألعاب، مؤكداً أن مجلس الشارقة الرياضي سيواصل عمله من أجل خدمة الأندية ومساعدتها على تحقيق أهدافها.

وتابع: المجلس سيعمل مع بقية المجالس الرياضية في الدولة ومع الهيئة العامة للرياضة من أجل تطوير الحركة الرياضية وتحقيق الإنجازات.

وجدد الحزامي شكره لصاحب السمو حاكم الشارقة على ثقته الغالية وعلى دعمه اللامحدود للحركة الرياضية، مؤكداً أنه سيعمل بإخلاص من أجل تقدم الرياضة في الشارقة وفي الدولة بشكل عام.