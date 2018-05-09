نادي الشارقة ينفي وجود صفقة تبادلية بشأن محين خليفة

الشارقة 24 - محمود علي:

نفى نادي الشارقة ما يتردد عن وجود صفقة تبادلية لانتقال لاعبه محين خليفة إلى نادي النصر.

وقال النادي في حسابه على تويتر: ننوه لجمهورنا الكريم بأن الإشاعة المتداولة عن وجود صفقة تبادلية لانتقال لاعبنا محين خليفة غير صحيحة وكل ما يتم تناقله حول هذا الأمر غير صحيح، حيث يعتبر اللاعب أحد الركائز الأساسية في الكتيبة الشرجاوية، كما نرجو عدم الالتفات للشائعات وأخذ الأخبار من مصادرها الرسمية.

وترددت خلال الفترة الماضية أنباء عن وجود صفقة تبادلية بين نادي الشارقة والنصر بشأن تبادل اللاعبين محين خليفة وطارق أحمد.