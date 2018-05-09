فريق "الشارقة" ينتزع بطولة "وهران" للدراجات

الشارقة 24 - عبد الحميد أبو نصر:

نجح فريق الشارقة لمحترفي الدراجات الهوائية في فرض أسلوبه وقوته في اللحظات الحاسمة وحقق المركز الأول للترتيب العام لبطولة وهران الدولية؛ حيث حقق في المرحلة الأولى القميص الأبيض لمسافة 159 كلم وفي المرحلة الثانية نال القميصين الأبيض والأخضر لمسافة 139 كلم وحصل في المرحلة الثالثة على القميص الأخضر لمسافة 95 كلم وهي أصعب مراحل البطولة لوجود المرتفعات التي تعيق التقدم، وفي المرحلة الرابعة حصد القميص الأبيض لمسافة 130 كلم.

وقال ممثل الفريق لدى الاتحاد الدولي للعبة المهندس سليمان الهاجري "أهدي هذا الإنجاز لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، داعم وراعي الرياضة، مؤكداً أنه إنجاز كبير بالمقياس العالمي من واقع مكانة بطولة وهران الدولية التي تشارك فيها فرق متمرسة من مختلف القارات ولها بصمة في هذه البطولات ومع ذلك نجح فريقنا في خطف البطولة بفضل التحضيرات المبكرة والتخطيط من أجل الوصول إلى منصات التتويج، ونعمل حالياً على أن يكون الظهور في قادم البطولات بمثل هذا المستوى الباهر وعلى أن نكون دوماً في منصات التتويج ولدينا العديد من الأعمال التي تدعم تطور الفريق مع الجهد المقدر للجهازين الفني والإداري وتحديداً مدير الفريق الكابتن عبدالرحمن بوشليبي.

من جانبه، أشار الكابتن عبد الرحمن بوشليبي مدير فريق الشارقة لمحترفي الدراجات إلى أن الإنجاز له طعم مختلف من واقع التنافس الكبير الذي اتسمت به مراحل البطولة الـ 4 وبعزيمة الأبطال والقدرة الكبيرة للاعبينا على الصمود كان المركز الأول من نصيبنا، مضيفاً بأن "القادم أفضل وسنعمل على مضاعفة الجهود والتركيز لتحقيق المزيد من البطولات".