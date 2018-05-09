قرعة "رمضانية الشارقة" تكشف النقاب عن مواجهات قوية

الشارقة 24- عبد الحميد أبو نصر:

رصدت اللجنة المنظمة للبطولة جوائز مالية للفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى وصلت قيمتها إلى نصف مليون درهم، حيث سيحصل الفائز بالمركز الأول على جائزة قيمتها 200 ألف درهم، فيما سينال المركز الثاني جائزة قيمتها 100 ألف درهم، و50 ألفاً للمركز الثالث، أما فما يخص منافسات الناشئين خصصت اللجنة جائزة مالية قيمتها 50 الفاً للمركز الأول، و30 ألفاً للمركز الثاني، إلى جانب جوائز خاصة لهداف البطولة، وأفضل لاعب وحارس، كما سيتمتع الجمهور المواكب للحدث بجوائز قيمة سيتم توزيعها من خلال مسابقات تفاعلية تقام طيلة أيام المنافسات.

مواجهات منتظرة





وأسفرت قرعة البطولة التي ضمّت 20 فريقاً توزّعوا على أربع مجموعات لفئة الكبار بواقع أربع فرق في كلّ مجموعة، وأربع فرق ضمتهم مجموعة خاصة على صعيد منافسات الناشئين عن مواجهات من العيار الثقيل، وأخرى متكافئة، جاءت على النحو التالي: ضمن فئة الكبار، حلّ في المجموعة الأولى كلّ من فريق البيان، وليدر سبورت، وسبورت فور إيفر، وليناسي.

أما المجموعة الثانية B فقد كشفت عن منافسات تجمع كلّ من فريق لامجيكا، وإس دي آي، والفرسان، والإمبراطور، فيما حلّ بالمجموعة الثالثة c كلّ من فريق إنذار، والصقور، وفريق الأمل، وشرطة الشارقة، بينما يخوض غمار منافسات المجموعة الرابعة D كلّ من فريق كواترو، والبحري، والنجوم، والوطنية، فيما ضمّت المجموعة الخاصة بمنافسات الناشئين كلّ من فريق ريتش تارجيت، وناشئة واسط، وبركان، وسبورت فور أول.

افتتاحية مثيرة وانطلاقة واعدة

وتشهد افتتاحية البطولة منافسات قوية تبشّر بانطلاقة واعدة للحدث تجمع كل من فرق الناشئة يوم الجمعة 18 من مايو، حيث يلاقي فريق ريتش تارغيت نظيره ناشئة واسط في تمام الساعة 10:30 مساءً، فيما يجمع اللقاء الثاني كلّ من فريقي البيان وليدر سبورت في تمام الساعة 11:15 مساءً على أرضية صالة نادي الشارقة الرياضي.

ويخوض ضمن مناسبات الكبار التي تنطلق يوم السبت 19 مايو في تمام الساعة 10م مساءً، كلّ من فريق بركان الذي يواجه غريمه سبورت فور ايفر، فيما يقابل فريق سبورت فور اوول فريق ليناسي، ويواجه فريق لامجيكا فريق سي دي آي، بينما ينتظر جمهور البطولة مواجهة من العيار الثقيل تجمع كلّ من فريق الفرسان، ونظيره الإمبراطور الذي يسعى للحفاظ على لقبه الذي فاز فيه في النسخة الماضية.

راشد العوبد: شهدت البطولة زيادة في أعداد الفرق المشاركة ما يسهم في رفع وتيرة التنافس الرياضي في الدولة

ومن جانبه قال راشد العوبد، مدير قناة الشارقة الرياضية:" حظيت الدورة الثالثة من البطولة إقبالاً كبيراً من الفرق الراغبة بالمشاركة والتنافس على نيل لقبها، وقد شهدنا زيادة في أعداد الفرق المشاركة ما يعكس المكانة والجماهيرية الواسعة التي استطاعت أن تحققها خلال سنوات تنظيمها وهذا أمر من شأنه أن يسهم بشكل فاعل في رفد الملاعب المحلية بأسماء ومواهب جديدة تعمل على رفع وتيرة التنافس الرياضي في الدولة".

وتابع العوبد:" نتطلع لأن ترقى الدورة الحالية لمستوى التطلعات التي وضعتها القناة لهذا الحدث الرياضي الذي نسعى من خلاله للاستفادة من شهر رمضان الكريم وإتاحة الفرصة للشرائح الشبابية والناشئة الموهوبة في مجال رياضة كرة قدم الصالات، لأن يمارسوا هوايتهم المفضلة في أجواء مثالية، في الوقت نفسه نحرص في القناة على تسليط الضوء بشكل أكبر على رياضة الصالات المغطاة لنسهم في زيادة مدى انتشارها وحضورها على النطاقين المحلي والعربي، ونأمل بأن نشهد هذا العام منافسة شريفة تضم جميع الفرق المتنافسة للخروج بمستوى يليق بواقع الرياضة الإماراتية".

وأكد العوبد على حرص قناة الشارقة الرياضية في نقل الحدث لجميع المتابعين سواء من داخل صالة نادي الشارقة الرياضي المغطاة أو عبر شاشة "الشارقة الرياضية"، لافتاً إلى أن البطولة ستحظى بنقل كامل لجميع فعاليتها عبر قناة الشارقة الرياضية مع استديو تحليلي الذي يستضيف خبراء متخصصين في كرة الصالات طوال أيام البطولة.

وتخضع البطولة للقوانين الخاصة بكرة قدم الصالات الدولية FIFA، بناء على نظام الدوري، بحيث يتكون كل فريق من 15 منهم 5 لاعبين كرة قدم صالات و2 أجانب و8 من المواطنين، أبناء المواطنات وجزر القمر، ويسمح بتسجيل 4 أشخاص في الجهاز الفني والإداري.

أما عن بطولة الناشئين تحت 14 سنة، يحق لكل فريق تسجيل 12 لاعباً من ضمنهم 2 حراس مرمى من المواطنين ومن كافة الجنسيات.

وينص القانون الخاص بالبطولة على أن يقسّم زمن المباريات إلى 3 فئات حيث ستقام مباريات الدور الأول على شوطين مدة كل شوط 15 دقيقة بدون إيقاف للوقت، أما على صعيد مباريات الدور ربع النهائي ونصف النهائي وتحييد المركز الثالث فستقام المباريات على شوطين مدة كل منّهما 20 دقيقة، مع اللجوء إلى الوقت المستقطع، وركلات الترجيح بمعدل 3 لاعبين من كل فريق فيما يخصّ المباراة النهائية.

وفي حال استمرار التعادل في مباريات الأدوار النهائية، يتم لعب شوطين إضافيين مدة كل شوط 5 دقائق بدون توقف للوقت، وإذا انتهت المباراة بالتعادل يتم اللجوء إلى ركلات الترجيح لتحديد مصير الفريق الفائز، أما فيما يتعلق بنظام المخالفات فقد اشترطت قوانين اللعبة حرمان اللاعب الحاصل على إنذار في أكثر من مباراة أو بطاقة حمراء خلال أي من اللقاءات من اللعب مباراة واحدة، أما من يحصل على بطاقة صفراء واحدة فستسمر معه طيلة البطولة.