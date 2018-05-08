العين يخسر لقاء الذهاب في دور الـ 16 من دوري أبطال آسيا

الشارقة 24 - محمود علي:

وضع الدحيل قدماً في دور الثمانية بعد فوز كبير خارج أرضه 4-2 على العين في مباراة شابها التوتر بدوري أبطال آسيا لكرة القدم، الثلاثاء.

واستغل الدحيل، ضعف دفاع فريق العين ليتقدم 4-صفر حيث تفوق في الشوط الأول بهدفين من يوسف العربي وتيم هي نام.

وبعد الاستراحة أضاف الدحيل هدفين آخرين عبر إسماعيل محمد والمعز علي.

وانتفض العين مع نزول البديل أحمد خليل الذي قلص الفارق وساهم في هدف آخر للبديل دياكي إبراهيم ليبقي على بصيص أمل في لقاء الإياب في قطر.

وتعرض البرازيلي كايو فرنانديز مهاجم العين للطرد في الوقت المحتسب بدل الضائع.