البطولة الدولية للشطرنج في ضيافة "نادي الذيد"

الشارقة 24:

بحث نادي الذيد الثقافي الرياضي، كافة الاستعدادات لاعتماد البطولة الدولية للشطرنج في شهر رمضان المبارك، خلال يومي 7 و8 من شهر يونيو المقبل في الاجتماع، الذي ترأسه سالم محمد هويدن الكتبي رئيس مجلس إدارة النادي.

وأشار رئيس مجلس النادي في الاجتماع، أن النادي مستعد لتسخير كافة إمكاناته لإنجاح البطولة، واعتمد في الاجتماع المسابقات، والفئات، والميزانية الخاصة بالبطولة وجميع الفرق الرياضية المشاركة.

يذكر أن بطولة نادي الذيد للشطرنج الماضية، تميزت بنجاح كبير من حيث المشاركات والنتائج.

حضر الاجتماع حمود خلف سالم مدير النادي، وخليفة سلطان الجاري، كما حضر من اتحاد الشطرنج المدربة ضحى معلم، المدرب وعبد القادر ريس.