هدف قاتل يقود الجزيرة للفوز على بيروزي في دوري أبطال آسيا

الشارقة 24- محمود علي:

أحرز خليفة الحمادي هدفاً في الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدل الضائع ليقود الجزيرة لفوز ثمين 3-2 على ضيفه بيروزي الإيراني في ذهاب دور الستة عشر لدوري أبطال آسيا لكرة القدم اليوم الإثنين.

وبدا أن المباراة في طريقها للتعادل 2-2، ما يمنح الفريق الإيراني أفضلية قبل مباراة الإياب في طهران يوم الإثنين المقبل، لكن المغربي مبارك بوصوفة أرسل تمريرة عرضية من ركلة حرة في الدقيقة الأخيرة من الوقت المحتسب بدل الضائع حولها الحمادي برأسه في الشباك.

وافتتح بيروزي التسجيل عبر ضربة رأس رائعة من علي عليبور في الدقيقة 43، لكن علي مبخوت أدرك التعادل في الدقيقة 52 عبر تسديدة أرضية من عند حافة منطقة الجزاء.

ووضع البرازيلي رومارينيو أصحاب الأرض في المقدمة بتسديدة أرضية من مدى قريب بعدما انفرد بالمرمى إثر تمريرة بينية من مبخوت في الدقيقة 77.

لكن النيجيري جودوين مينساه أدرك التعادل 2-2 من ركلة جزاء في الدقيقة 84 بعد دقيقتين من تصدي علي خصيف قائد وحارس الجزيرة لركلة أخرى نفذها مينساه أيضاً.