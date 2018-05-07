النصر يعلن إنشاء مول تجاري بتكلفة 300 مليون درهم

الشارقة 24- محمود علي:

أبرمت شركة النصر للاستثمار ونخيل للتطوير العقاري اتفاقاً بموجبه تقوم "نخيل" التي تعد من أهم شركات التطوير العقاري في المنطقة، بتشييد وإدارة مركز تسوق متكامل في منطقة الخوانيج بدبي، باستثمارٍ يبلغ 300 مليون درهم، وذلك بالشراكة مع نادي النصر الثقافي الرياضي.

يتكون المول من طابق أرضي لمواقف السيارات بسعة 700 سيارة تقريباً، وثلاثة طوابق تضم محلات تجارية ومطاعم ومرافق ترفيهية بما في ذلك محلات رئيسية، وسوبر ماركت، ومجمع للسينما، ومركز للياقة البدنية، ومنطقة ترفيهية وردهة للمطاعم على مساحة بناء إجمالية تبلغ 775 ألف قدم مربع، بما في ذلك 330 ألف قدم مربع من المساحات القابلة للتأجير.

وستتولى "نخيل مولز" وهي ذراع شركة نخيل في قطاع التجزئة إدارة المول، لينضم المشروع الجديد إلى محفظة شركة النصر الاستثمارية التي تضم العديد من المشاريع الاستثمارية المتنوعة والتي تُمثل رافداً هاماً ومورداً أساسياً من موارد النادي.