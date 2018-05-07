"بعثة خورفكان للمعاقين-ألعاب القوى" تغادر إلى الصين

الشارقة 24:

انطلقت فجر الأحد بعثة نادي خورفكان للمعاقين، إلى العاصمة بكين، لتمثيل دولة الإمارات العربية المتحدة، والمشاركة في بطولة بكين الدولية الجائزة الكبرى لألعاب القوى للمعاقين، والمقامة بالفترة من 7 - 14 /5/ 2018، وتتألف البعثة من 11 فرداً، يترأسهم محمد عبد الرحمن القواضي، نائب رئيس النادي، بالإضافة إلى الدكتور مصباح إبراهيم جعفر، المدير الفني بالنادي، والمدربين أيمن محمد علي، وسومر حسن مرشد.

كما تشتمل البعثة على 6 لاعبين، هم عبد الله المسباحي، وفهد الزيودي، وعبد العزيز الكندي، ومريم أحمد الزيودي ومريم المطروشي، وعائشة الخالدي، بالإضافة إلى راشد شولاكندي كمرافق.

وأعرب لؤي سعيد علاي، رئيس اللجنة الرياضية والإعلامية، بنادي خورفكان للمعاقين، عن تفاؤله بأن يحقق أبطال النادي، وممثلو دولة الإمارات، الأهداف المرجوة، من المشاركة في هذا المحفل الدولي، مؤكداً أن التطلعات كبيرة في أبطالنا، بأن يكونوا عند الموعد في هذه البطولة، كما عودونا دائماً في البطولات الماضية، وأن يحققوا الإنجازات، مع إهدائها إلى قيادتنا الرشيدة وأبناء الإمارات، والشارع الرياضي بالدولة.