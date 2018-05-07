صقر القاسمي يشهد تكريم الفائزين في "سباق الأندية" الأربعاء

الشارقة 24:

برعاية سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب الحاكم رئيس المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، يشهد الشيخ صقر بن محمد القاسمي رئيس مجلس الشارقة الرياضي

حفل ختام وتكريم الفائزين في سباق الأندية للثقافة والفنون في دورتها السابعة، الأربعاء، بقصر الثقافة بمدينة الشارقة.

واعتمدت اللجنة العليا لسباق الأندية الفائزين بكافة فئات السباق والتي هدفت إلى الرقي بأبناء الإمارات وثقافتهم ومواهبهم الفنية.

ويأتي تنظيم الحفل بعد أن شهدت الدورة السابعة أكبر تجمع ثقافي فني على مستوى إمارة الشارقة.

وأعربت اللجنة العليا المنظمة لسباق الأندية عن سعادتها بالنجاح الكبير الذي يحققه السباق باعتباره رائداً في تحفيز اللاعبين للاهتمام بالجوانب الثقافية ونموذجاً متفرداً على مستوى الدولة في تمكين النشء اللاعبين في مختلف الرياضات ليكونوا متميزين في الأنشطة المختلفة.