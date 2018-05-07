نادي الحمرية يختتم بطولة كرة القدم في نسختها الخامسة

الشارقة 24:

اختتمت، الأحد، فعاليات بطولة نادي الحمرية لكرة القدم في نسختها الخامسة، بحضور جمعة الشامسي رئيس مجلس إدارة نادي الحمرية الثقافي الرياضي وسالم غانم الشامسي نائب رئيس مجلس إدارة نادي الحمرية وأحمد الكتبي عضو مجلس الإدارة أمين السر المساعد مشرف عام البطولة وحميد بن غدير عضو مجلس الإدارة وعدد من أعضاء مجالس إدارة الأندية المشاركة وممثلوها.

ويأتي حفل التتويج الذي نظمته إدارة نادي الحمرية في ملعب الاستاد الرئيسي، بعد أن نجحت البطولة في تنشيط فرق المراحل السنية طوال الموسم الرياضي الحالي بمشاركة 11 نادياً من مختلف إمارات الدولة.

وتوج أعضاء مجلس الإدارة الفرق المشاركة حيث فاز بالمركز الأول نادي الفجيرة وحصل على ميداليات ذهبية وكأس المركز الأول ومبلغ وقدره سبعة آلاف درهم وجاء في المركز الثاني نادي رأس الخيمة وحصل على ميداليات فضية وكأس المركز الثاني ومبلغ خمسة آلاف درهم

أما في المركز الثالث جاء نادي حتا وحصل على ميداليات برونزية وكأس المركز الثالث ومبلغ ثلاثة آلاف درهم.

وأشاد جمعه الشامسي رئيس مجلس إدارة نادي الحمرية الثقافي الرياضي بالنجاح الكبير الذي حققته البطولة بعد أن تواصلت قرابة 6 أشهر، وتقدم بالشكر لكافة الأندية المشاركة وللجنة المنظمة.

وأعرب أحمد الكتبي عضو مجلس الإدارة أمين السر المساعد مشرف عام البطولة عن سعادته بالنجاح الكبير الذي يغلف البطولة في كل عام، ولفت إلى أن نادي الحمرية ينظر بعين الرضا إلى أهمية تلك البطولة ودورها في تأهيل جيل رياضي موهوب في كرة القدم ليكون نجماً واعداً في سماء الرياضة الإماراتية.