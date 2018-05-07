624 مشاركاً في ختام مهرجان "الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس"

الشارقة 24:

كرم نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس الفائزين والفائزات في ختام فعاليات المهرجان الأول لرياضات الدفاع عن النفس والذي تميز بمشاركة لافتة بلغت 624 لاعباً ولاعبةً.

وجاء تنظيم المهرجان بمناسبة مرور ثلاث سنوات على تأسيس النادي، الذي يتواصل على مدى يومين ليشهد سباقاً حافلاً من الإبداعات، والمواهب الرياضية، التي قدمت ما اكتسبته من مهارات وخبرات طوال فترة تدريباتها.

وتقام البطولة بالصالة الرياضية للنادي في الحزانة ضمن رياضات الجودو والكاراتيه والتايكوندو.

ففي منافسات الجودو بلغ عدد المشاركين 109 لاعبين، حيث حل فريق اتحاد كلباء الرياضي بالمركز الأول في الترتيب العام وحصل فريق خورفكان على المركز الثاني، وجاء فريق نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس في المركز الثالث.

وفي الكاراتيه، أُقيم المهرجان بنظام الإقصاء بمشاركة 187 من الجنسين.

ليفوز في فئة البنين فريق نادي اتحاد كلباء بالمركز الأول، وبالمركز الثاني نادي الذيد الرياضي، وحل ثالثاً فريق نادي الشارقة للدفاع عن النفس.

وفي فئة البنات، حقق فريق نادي الشارقة للألعاب الفردية(أ) المركز الأول، وحل في المركز الثاني فريق نادي الشارقة للدفاع عن النفس، بينما ذهب المركز الثالث إلى فريق نادي الشارقة للألعاب الفردية (ب).

وشارك في رياضة التايكواندو 328 لاعباً ولاعبةً، ليفوز في فئة البنين بالمركز الأول نادي الشارقة الرياضي(أ) ونال المركز الثاني نادي اتحاد كلباء الرياضي، وحل في المركز الثالث نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس (أ).

وفي فئة البنات ذهب المركز الأول إلى نادي الشارقة الرياضي (أ) وحل نادي اتحاد كلباء في المركز الثاني، وفي المركز الثالث نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس (ب).

وتوج أيوب لشكري مدير نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس الفائزين وقلدهم الميداليات، وسط حضور كثيف من الأهالي والجمهور، مشيداً بالنجاح الكبير الذي حققه المهرجان.

وأعرب عن شكره، لكل الداعمين والمتعاونين مع النادي، مثنياً على جهود مجلس إدارة النادي، ومجلس الشارقة الرياضي في إنجاح المهرجان.