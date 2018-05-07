المسابقات تحدد مواعيد مباريات ملحق الصعود لدوري الخليج العربي

الشارقة 24 - محمود علي:

أعلنت لجنة المسابقات باتحاد الكرة عن ملاعب وأوقات مباريات ملحق الصعود لدوري الخليج العربي.

وتمثلت المواجهات لمباريات الذهاب بين الفجيرة وحتا على استاد الفجيرة يوم الأربعاء المقبل الساعة السادسة مساء، فيما يتلقى الإمارات مع الحمرية على استاد الإمارات في اليوم نفسه الساعة الثامنة والنصف مساء.

وفي مباريات الإياب ستكون مباراة الحمرية والإمارات على استاد الحمرية يوم الأحد الثالث عشر من مايو الجاري الساعة السادسة مساء، فيما يواجه حتا فريق الفجيرة على استاد حتا في اليوم نفسه الساعة الثامنة والنصف مساء.