وفد الآسيوي يطلع على الأعمال الإنشائية في إستاد آل مكتوم

الشارقة 24- محمود علي:

اطلع وفد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم على آخر التحضيرات والتجهيزات التي تجرى في إستاد آل مكتوم والمنطقة المحيطة به استعداداً للعب مباريات كأس آسيا على الملعب "الإمارات 2019".

وزار وفد الاتحاد برئاسة تشين مانجيل رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد، مقر نادي النصر للتعرف على حول تطورات العمل ومدى التزام الشركة بإنجاز المطلوب وفقاً للجدول الزمني المتفق عليه مُسبقاً، مُشيداً بالجهود المبذولة بهذا الخصوص.

وقد سبق الزيارة الميدانية اجتماع حضره حمد بن ديلان مدير مجموعة دبي ومحمد على الغيثي المدير التنفيذي لنادي النصر الثقافي الرياضي ورؤساء أقسام المسابقات والتسويق والفعاليات والإعلام والإستادات بالاتحاد الآسيوي لكرة القدم، إلى جانب ممثلي الجهات الرسمية المساندة في مجموعة دبي "القيادة العامة لشرطة دبي، بلدية دبي، مجلس دبي الرياضي".

وأكد حمد بن ديلان، مدير مجموعة دبي، أن الأعمال الإنشائية تسير وفقاً للجدول الزمني المحدد لها وهناك متابعة يومية بالتعاون مع جميع الجهات المعنية وهو ما لاقى استحسان وإشادة وفد الاتحاد الآسيوي.