نادي الشطرنج والثقافة بالشارقة ينظم بطولة التحدي الرابعة

الشارقة 24 - محمود علي:

نظم نادي الشطرنج والثقافة للفتيات بالشارقة، بطولة التحدي الرابعة للشطرنج الخاطف 2018، بمشاركة 60 لاعباً ولاعبة من مختلف الجنسيات على مستوى جميع الإمارات، وهي إحدى البطولات التي ينظمها النادي شهرياً، وأقيمت بقاعة البطولات بمقر النادي بمنطقة الدراري.

وتمثلت أهم شروط المشاركة في البطولة، بعدم زيادة التصنيف الخاص باللاعبين المشاركين عن 2100، بالإضافة إلى ضرورة أن يكون مسجلاً دولياً، واعتمدت البطولة على النظام السويسري للشطرنج الخاطف، حيث تكونت من 7 جولات والزمن المحدد للمباراة 5 دقائق، مع إضافة 3 ثواني لكل نقلة يلعبها اللاعب، وكذلك نظام كسر التعادل، طبقاً لقانون الاتحاد الدولي للشطرنج من خلال المواجهة المباشرة، وإجمالي نقاط الخصوم، مع حذف أقل نتيجة بالإضافة إلى عدد نقاط الفوز باللون الأسود.

وافتتح الجولة الأولى كل من مليحة المازمي عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة التخطيط الاستراتيجي بالنادي، والدكتورة شيماء نبيه مدير مكتب مجلس الإدارة بالنادي، وحظيت البطولة بنجاح لافت وإشادة بالتنظيم من قبل كافة المشاركين.

وشهدت البطولة حصول اللاعب صهيب فواز على المركز الأول وكأس البطولة، واللاعب رامبو جوزف على المركز الثاني، واللاعب سالفي أميت على المركز الثالث، فيما حصل اللاعب رياس عبد القادر على المركز الرابع، واللاعب أحمد الرميثي على المركز الخامس، وحصل كل منهم على جائزة مالية، حيث تقدر قيمة الجوائز المالية للبطولة بمبلغ 4300 درهم.

وصرحت كريمة المعيني رئيس مجلس إدارة النادي، أن بطولة التحدي الرابعة تختلف عن بطولات التحدي السابقة، من حيث الزيادة في عدد المشاركين المصنفين ومستوى اللعب، وتعدد الجنسيات، هو العائد المنتظر لسعي الأندية لنشر ثقافة لعبة الشطرنج بين جميع فئات المجتمع.

وأكدت مليحة المازمي عضو مجلس إدارة النادي، أن البطولة حظيت باهتمام كبير من إدارة النادي، كغيرها من البطولات التي تقام من أجل خروج الحدث بالصورة التي تليق بالنادي، ومكانته الكبيرة بين أندية الشطرنج في الدولة.

كما هنأت المازمي جميع الفائزين في المسابقة، مؤكدة أن كل من شارك في المسابقة هو فائز، حتى وإن لم يكن من ضمن المراكز الأولى في البطولة.