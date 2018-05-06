جائزة الشارقة للأسرة الرياضية تكشف تفاصيل دورتها الثانية الثلاثاء

الشارقة 24:





تعقد اللجنة العليا المنظمة لجائزة الشارقة للأسرة الرياضية، الثلاثاء المقبل، في مركز الجواهر للمناسبات والمؤتمرات، مؤتمراً صحفياً، تكشف خلاله تفاصيل الدورة الثانية من الجائزة، التي ينظمها مجلس الشارقة الرياضي، تحت رعاية كريمة من قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة، سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي رئيسة المجلس الأعلى لشؤون الأسرة، رئيسة جائزة الشارقة للأسرة الرياضية، وبحضور الشيخ صقر بن محمد بن خالد القاسمي رئيس مجلس الشارقة الرياضي.

وسيتحدث خلال المؤتمر الصحافي عدد من أعضاء مجلس أمناء الجائزة، الذي يضم كل من سعادة عبد العزيز النومان رئيس مجلس أمناء الجائزة، وسعادة ندى عسكر النقبي أمين عام الجائزة، وخولة السركال رئيس لجنة الإعلام والعلاقات العامة، وحنان المحمود، رئيس لجنة التسويق والفعاليات، وسعادة الدكتور صلاح طاهر رئيس اللجنة الفنية والتحكيمية، والدكتور محمد عبد العظيم نائباً لرئيس اللجنة الفنية والتحكيمية للجائزة.

وسيكشف المؤتمر عما تحمله الدورة الثانية للجائزة من جديد على صعيد أهدافها، والفئات التي تضمها، بجانب شروط الترشيح، ومعايير التقييم والمفاضلة، والشعار، وقيمة الجوائز المخصصة للفائزين، والجدول الزمني للجائزة، وآلية التسجيل والترشح، والخطة التسويقية والإعلامية.

ويأتي هذا المؤتمر الصحافي بعد سلسلة من الاجتماعات التي عقدها مجلس أمناء الجائزة خلال الفترة الماضية، في إطار استعداداته لإطلاق النسخة الثانية من الجائزة، والتي يسعى إلى إخراجها بثوب جديد، يعكس الاهتمام الكبير الذي يحظى به ملف الرياضة في إمارة الشارقة، ويسهم في تشجيع أفراد الأسر الإماراتية للمشاركة في كل المنافسات الرياضية في شتى الألعاب والمناشط التي تقام بالدولة.