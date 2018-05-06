20 فريقاً يتنافسون في بطولة الشارقة الرمضانية لكرة قدم الصالات

الشارقة 24:

كشفت اللجنة المنظمة لبطولة الشارقة الرمضانية لكرة قدم الصالات، التي تنظمها قناة الشارقة الرياضية، عن خوض20 فريقاً من إمارات الدولة السبع، غمار منافسات الدورة الثالثة من البطولة، في فئتيها الكبار والناشئين تحت 14 عاماً، والمقامة خلال شهر رمضان المبارك، في الفترة من 18 مايو المقبل وحتى 1 يونيو المقبل، على صالة نادي الشارقة للألعاب الرياضية.

وتجاوزت نسبة التسجيل والتقدّم للمشاركة في نسخة هذا العام من البطولة، التي تعد أكبر فعالية رياضية تنظمها مؤسسة إعلامية في الشارقة والإمارات الشمالية، الأرقام التي سجلّتها الدورتين الماضيتين، حيث استقبلت اللجنة المنظمة 28 طلباً في فئة الكبار، تم اعتماد 16 فريقاً من الفرق المستوفية للشروط، والتي كانت لها مشاركات سابقة في البطولة، أما على صعيد فئة الناشئين تحت 14 عاماً فقد تم استقبال طلبات 12 فريقاً، تم اعتماد 4 فريقاً منها.

وفي هذا الصدد، قال راشد العوبد مدير قناة الشارقة الرياضية:" يترجم العدد الكبير للفرق التي تقدمت للمنافسة في دورة هذا العام الزخم الجماهيري الذي حققته البطولة خلال أعوامها الماضية، حيث استطاعت أن تستقطب أسماء واعدة ولامعة من مختلف أنحاء إمارات الدولة للمشاركة في هذا الكرنفال الرياضي، الذي نسعى من خلاله إلى إتاحة الفرصة أمام المواهب الشابة، والناشئة من مختلف إمارات الدولة للمشاركة والتميّز وتقديم أفضل ما لديهم، ما يفتح الباب أمام الأندية الوطنية والمنتخب الأول لتدعيم صفوفها بأسماء لامعة على صعيد هذه الرياضة".

وتابع العوبد: "تحرص قناة الشارقة الرياضية على الاستفادة من الشهر الفضيل، وتخصيص فعاليات تهدف إلى وضع الجمهور الشغوف بمختلف الرياضات التي تقام على أرضية الصالات المغطاة في قلب الحدث، واستثمار الأوقات بما يعود بالنفع على جموع اللاعبين والراغبين في ممارسة مثل هذا النوع من الرياضات، ناهيك عن كون شهر رمضان مناسبة اجتماعية محببة لجميع أفراد المجتمع الإماراتي، لذا ارتأينا لأن نكون متواجدين كما كلّ عام إلى جانب الشرائح الشبابية ليخوضوا تجربة رياضية لا تنسى تثري خبراتهم ومهاراتهم بالكثير من المضامين".

وتنظّم البطولة وفق قوانين كرة قدم الصالات الدولية FIFA بحيث يجب أن يضم كل فريق في فئة الكبار 15 لاعباً منهم 5 لاعبين كرة قدم صالات، و2 أجانب، و8 من المواطنين، وأبناء المواطنات، وحاملي جواز جزر القمر، كما يسمح لكل فريق تسجيل 4 أشخاص في الجهاز الفني والإداري، مع إرفاق شهادة لائق طبياً لكل لاعب، واستمارة تسجيل لكل لاعب، وعضو جهاز فني وإداري، أما بخصوص فئة الناشئين تحت سن 14 عاماً، فيحق لكل فريق تسجيل 12 لاعباً من بينهم حارسا مرمى من المواطنين، من كافة الجنسيات.

وكشفت اللجنة المنظمة للبطولة عن تخصيصها لفعاليات ترفيهية مصاحبة، وجوائز وسحوبات يومية للجمهور تنظم بالتعاون مع الشركات والمؤسسات الراعية للحدث، كما ستحظى البطولة بتغطية إعلامية شاملة من داخل صالة نادي الشارقة الرياضي، عبر شاشة الشارقة الرياضية، حيث سيتواجد طيلة أيام البطولة استوديو تحليلي متكامل يستضيف نخبة من الخبراء والمتخصصين في مجال كرة قدم الصالات على المستويين المحلي والعالمي.

وتضم اللجنة الفنية التي تشرف على تنظيم البطولة أعلى مستوى من الخبرات والكفاءات على الصعيد الآسيوي، كما تتميز لجنة الحكام بكونها تضم العديد من المواهب الواعدة في مجال التحكيم، ومن المتوقع أن تساهم بطولة هذا العام في إحداث نقلة نوعية في التحكيم الإماراتي، حيث ستشهد ميلاد حكام المستقبل في بطولة الناشئين تحت سن 14 عاماً.