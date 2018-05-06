نادي الشارقة يحتفي بفريق "الجوجيتسو"

الشارقة 24:

احتفل نادي الشارقة بأبطال الجوجيتسو أصحاب إنجازات الموسم الرياضي الحالي والذين حققوا 141 ميدالية ملونة في مختلف البطولات التي نظمها اتحاد الجوجيتسو على مدار الموسم الرياضي وآخرها 48 ميدالية في بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو، وذلك في الحفل الذي أقامته إدارة الألعاب الفردية بالصالة الرياضية بالحزانة.

جاء ذلك بحضور محمد بن هندي نائب رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة الرياضي وسعادة سليمان الهاجري رئيس إدارة الألعاب الفردية ونائبه حميد سبت وحميد شامس عضو إدارة الألعاب الفردية وأيوب لشكري عضو مجلس إدارة نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس والمهندس عامر الزعيم مدير عام شركة الشارقة للمقاولات وأولياء الأمور الذين عبروا عن تقديرهم للفتة الرائعة التي قامت بها إدارة الألعاب الفردية.

وأشاد محمد بن هندي بإنجازات لاعبي الجوجيتسو الذين حملوا راية النادي على أكتافهم وقدموا مستويات تنافسية مميزة كفلت لهم التواجد في الصدارة مع أندية لها سمعتها في هذه اللعبة.

وأضاف بن هندي: رغم أننا لانزال في أول موسم رياضي بعد عملية الدمج إلا أن لاعبي الجوجيتسو نجحوا في تحقيق إنجازات قيمة في بطولات كبرى واختتموا الموسم الرياضي بإنجاز فريد في بطولة أبوظبي العالمية للجوجيتسو.

وتابع: كافة النتائج والألقاب تؤكد أن نادي الشارقة يسير في الطريق الصحيح لترسيخ رؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، في ضرورة الاهتمام بالألعاب الفردية، كما نهدي سموه إنجازات الموسم 2017-2018.

وأكد سليمان الهاجري أن تكريم الأبطال يأتي في إطار التشجيع والتحفيز وشحذ الهمم بعد موسم بطولي شارك فيه فريق الجوجتسو في بطولات كان النجاح حليفه فيها.

وأضاف "يشرفنا في إدارة الألعاب الفردية هذا الفريق بشكل لافت بما يسطره عبر فئاته المختلفة وهو بذلك يدعم مسيرة الإنجازات لمختلف الألعاب التي برهنت بأن رؤية الألعاب الفردية التي أطلقها صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، هي رؤية رياضية متكاملة للرعاية والاهتمام بلاعبي الألعاب الفردية".

من جهته، أهدى المهندس سليمان الهاجري، المهندس عامر الزعيم مدير عام شركة الشارقة للمقاولات درع نادي الشارقة الرياضي للدور الذي تلعبه الشركة في دعم الأنشطة الرياضية.