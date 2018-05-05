نادي "كلباء الرياضي" يحتفي بيوم العمال العالمي

الشارقة 24:

ضمن أهدافه الاستراتيجية لتعزيز ثقافة المسؤولية المجتمعية، نظم نادي اتحاد كلباء الرياضي الثقافي، احتفالاً بيوم العمال العالمي، كرم خلاله عدداً من العمال، بحضور أعضاء مجلس الإدارة وعدد من المسؤولين والرياضيين.

وتضمنت الاحتفالية، التي جاءت تحت شعار "شكراً على جهودكم"، العديد من الأنشطة والفعاليات الترفيهية والرياضية والمسابقات الثقافية وإجراء الفحوصات الطبية.

وقال سعادة عيسى خلفان الذباحي رئيس مجلس الإدارة، إن الاحتفالية هذا العام تاتي تزامناً مع "عام زايد" الذي يمثل عام الخير والتسامح والعطاء، معرباً عن تقديره للجهود التي يبذلها العمال والمستخدمين بالنادي والذين يعملون في صمت، وشعورهم الصادق بالانتماء والولاء لهذه المؤسسة الرياضية.