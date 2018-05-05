جائزة أفضل لاعب إماراتي بين عموري ومبخوت ويسلم

الشارقة 24:

أصبح التنافس على جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب إماراتي محصوراً بين الثلاثي الدولي عمر عبد الرحمن وريان يسلم من العين، وعلي مبخوت من الجزيرة، وقدم اللاعبون الثلاثة مستويات متميزة خلال الموسم الحالي، مكنهم من دخول القائمة المختصرة للمرشحين بهذه الجائزة المهمة، والتي حصل عليها مبخوت في الموسم السابق، وقبله عمر عبد الرحمن في الموسم قبل الماضي، فيما ينافس ريان على الجائزة للمرة الأولى في تاريخه.

عمر عبد الرحمن

لا يحتاج عمر عبد الرحمن قائد العين ونجم منتخبنا الوطني الأول إلى تعريف، فقد ظل عموري يقدم روائعه في ملاعب دورينا منذ عشرة مواسم خلت، كانت خلالها بصمته واضحة وجلية على أداء فريقه العين، ومساهمته لا تخطئها العين في البطولات الأربع التي حققها الزعيم، وكفلت له امتلاك درع الدوري مدى الحياة والاحتفاظ به للأبد.

ولم يكن الموسم الحالي استثناءً بالنسبة لقائد العين الذي نجح في تتويج فريقه باللقب بعد موسم حافل بالعطاء، وعلى الرغم من غياب عموري عن بعض المواجهات بعامل الإصابة، إلا أن الأرقام تشير إلى التأثير الكبير للاعب وأهدافه في حسم البطولة لصالح العين، حيث سجل في شباك الوحدة والوصل والجزيرة وكان له الفضل الأكبر في ترجيح كفة الفريق على المنافسين المباشرين.

ظهر عمر عبد الرحمن مع فريقه في دوري الموسم الحالي في 17 مباراة من مجموع 22 مباراة، بدأ 13 منها أساسياً، وشارك بديلاً في أربع مواجهات، فيما تغيب عن خمسة لقاءات، سجل خمسة أهداف وساهم في صناعة أربعة أهداف، وبلغ عدد البطاقات الصفراء التي نالها أربع، فيما خلا سجله من حالات الطرد.

ريان يسلم

فرض اللاعب الشاب ريان يسلم نفسه بقوة في دوري الخليج العربي للموسم الحالي، وظل عنصراً أساسياً ومهماً في تشكيلة الكرواتي زوران ماميتش، حيث شارك في 20 مباراة، ظهر في 16 مباراة أساسياً، ودخل بديلاً في أربع مباريات، ولم يتغيب ريان سوى عن مواجهتين من مجموع 22 لقاء، وحقق ريان نسبة مشاركة جيدة وصلت إلى 1443 دقيقة لعب في الدوري.

وتميز يسلم بدرجة عالية من الانضباط والالتزام داخل الملعب خلال مشاركته في مباريات دوري الخليج العربي، حيث يخلو سجله تماماً من البطاقات الملونة، وعلى صعيد الأهداف سجل اللاعب الشاب أربعة أهداف وساهم في صناعة ثلاثة.

وبفضل مستواه المتميز وتألقه اللافت في دورينا، تمكن ريان يسلم من كسب ثقة الإيطالي زاكيروني مدرب منتخبنا الوطني الأول الذي اختار اللاعب للقائمة الأساسية للأبيض، ويعتبر ريان من اللاعبين صغار السن الذين ينتظرهم مستقبل مشرق إذ لم يكمل بعد عامه الرابع والعشرين حيث ولد في 23 نوفمبر 1994.

علي مبخوت

يعتبر علي مبخوت مهاجم الجزيرة هو آخر اللاعبين الحاصلين على جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب إماراتي، حيث حقق اللقب في الموسم الماضي بعد أن قاد فريقه الجزيرة للظفر بدرع دوري الخليج العربي وتوج هدافاً للبطولة برصيد 33 هدفاً.

وعلى الرغم من ابتعاد الجزيرة عن المنافسة على درع الدوري في الموسم الحالي، إلا أن مبخوت واصل تميزه وقدم مستوى جيداً أهله للمنافسة على جائزة أفضل لاعب إماراتي، حيث يتصدر قائمة الهدافين بين اللاعبين الإماراتيين برصيد 13 هدفاً، كما ساهم في صناعة هدفين، خلال 16 مباراة شارك فيها في الدوري في موسم 2017-2028.

ويملك مبخوت سجلاً تهديفياً مميزا في دوري الخليج العربي، حيث يعتبر واحداً من ثلاثة لاعبين سجلوا أكثر من مائة هدف في الدوري في عهد الاحتراف الذي انطلق في موسم 2008-2008، كما يحتفظ مبخوت بالرقم القياسي لعدد الأهداف التي سجلها لاعب واحد في موسم واحد بـ 33 هدفاً.