"الأبيض الشاب" في مواجهتين مع المنتخب النشامي

الشارقة 24- محمود علي:

يدشن منتخبنا الوطني للشباب تحت 19 سنة معسكره الداخلي، مساء يوم غد الأحد، ويستمر حتى 15 الشهر الجاري، يلعب خلاله مباراتين وديتين مع نظيره الأردني، يومي 15 و12 مايو، ضمن برنامج لجنة وإدارة المنتخبات والشؤون الفنية للمنتخب، ليكون خير استعداد لاستحقاقاته الرسمية في كأس آسيا، خلال شهر أكتوبر المقبل، بالعاصمة الإندونيسية جاكارتا.

وكان الأبيض الشاب قد خاض تجربتين وديتين مع منتخب طاجيكستان، خلال تجمعه الأخير في نادي عجمان، في الفترة من 8 إلى 14 أبريل الماضي، انتهت الأولى بالتعادل الإيجابي1-1، وخسر الثانية بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

وأستدعي الجهاز الفني والإداري للمنتخب، 30 لاعباً، هم: ماجد راشد سلطان علي، فهد باروت عثمان، عمر ذياب الزعابي "اتحاد كلباء"، محمد عبدالرزاق إسماعيل، يعقوب يوسف عيسى "الإمارات"، سالم خيري مفتاح ، أحمد فوزي جوهر "الجزيرة"، عمر سعيد الإسماعيلي، راشد سالم مبارك "حتا"، حمدان محمد سعيد "دبا الحصن"، سلطان سعيد مفتاح، سعيد عبيد الكعبي (الشارقة"، رائد رضا البلوشي، عمر أحمد صالح، عيد خميس النعيمي، خلفان حسن الحمادي " شباب الأهلي دبي"، عبيد رائد الزعابي "عجمان"، سعود عبدالرحمن المهيري، عبدالله سمير الجنيبي، خالد محمد البلوشي "العين"، فهد محمد الحمادي، نهيان خميس السويدي، منصور إبراهيم الحربي، طحنون حمدان الزعابي "الوحدة"، سهيل عبدالله المطوع، سيف سعيد السويدي، فارس خليل محمد، عبدالرحمن صالح راضي، فيصل سرور، علي صالح علي.

بالإضافة للجهاز الفني والإداري للأبيض الشاب، سالم اليعقوبي مديراً للمنتخب، ليدوفيتش باتيللي مدرباً، ماجد سالم الزعابي مساعداً للمدرب، دافور لجيزيفيتش مدرباً للياقة، يوسف الزعابي مدرباً للحراس، محمد بلعربي طبيباً، ليوناردو سوزوكي مالجاً طبيعياً، جورج بوقنار مدلكاً، فتحي مناع مسؤولاً للمهمات.