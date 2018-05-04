بعثة "السلة" بنادي الشارقة تغادر إلى مسقط استعداداً للبطولة الخليجية

الشارقة 24:

غادرت بعثة فريق رجال كرة السلة بنادي الشارقة متجهة إلى العاصمة العمانية مسقط، صباح الجمعة، للمشاركة في بطولة الأندية الخليجية الـ 38 والتي ستقام خلال الفترة ما بين 6 إلى 14 مايو الجاري في سلطنة عمان الشقيقة.

ويرأس البعثة عدنان الخيال عضو إدارة الألعاب الجماعية ومشرف كرة السلة بنادي الشارقة، وتضم البعثة إلى جانب رئيسها 21 فرداً، هم الجهاز الإداري للفريق ممثلاُ في محمد صالح وحمدان يوسف، والجهاز الفني الوطني بقيادة عبد الحميد إبراهيم مدرب الفريق ومساعده بدر إبراهيم ومدرب اللياقة سليم يعيش، والمدرب الإحصائي ديجان، ونبيل جاسم أخصائي العلاج، وبخش محمود عامل المهمات، بالإضافة للحكم الدولي المرافق للفريق سالم راشد الزعابي.

وتضم قائمة الفريق المشارك في البطولة 12 لاعباً هم، عبد العزيز مراد، خميس الياسي، جاسم محمد جابر، هيثم محمد، حمد غابش، راشد محمد، عمر خالد، حمد جاسم، جمال محمد، يونس خميس، واللاعبان المحترفان الأميركي تايلور ويلكرسون، ومواطنه الوافد الجديد صانع الألعاب جيمس جاستيس.

على خط آخر قام كل من أحمد عبيد البح رئيس إدارة الألعاب الجماعية ونائبه محمد عبيد الحصان، بمتابعة مران الفريق قبل السفر للمشاركة في البطولة، كما عقدا جلسة قصيرة في حضور عدنان الخيال عضو إدارة الألعاب الجماعية مشرف كرة السلة، مع الجهاز الفني بقيادة المدرب عبد الحميد إبراهيم واللاعبين لتحفيز ودعم الفريق معنوياً قبل الاستحقاق الخليجي. وأشادا بالالتزام والجدية وبالروح العالية التي يؤدي بها اللاعبون التدريبات في معسكرهم الداخلي.

ووجه أحمد عبيد البح الشكر لمدرب الفريق عبد الحميد إبراهيم، على قبوله مهمة القيادة الفنية لرجال السلة رغم ضيق الوقت المتاح للإعداد للبطولة.

وأكد مساندة مجلس إدارة نادي الشارقة الرياضي للفريق، من أجل تمثيل كرة السلة الإماراتية ونادي الشارقة بالشكل اللائق الذي يعكس تطور مستوى اللعبة وسط الأشقاء الخليجيين.

كما حرص الجهاز الفني ولاعبو الفريق، على توجيه الشكر لرئيس إدارة الألعاب الجماعية، ولأعضاء مجلس الإدارة على دعمهم الدائم للفريق، ووعدوا ببذل قصارى جهدهم لتحقيق أفضل النتائج لإسعاد الجماهير الشرقاوية.

يذكر أن القرعة قد أوقعت سلة الشارقة الإماراتي في المجموعة الثانية مع الفريق المنظم للبطولة نزوى العماني بجانب المنامة البحريني والريان، فيما ضمت المجموعة الأولى كلا من اتحاد جدة السعودي والمحرق البحريني والعربي بعد اعتذار فريق شباب الأهلي دبي.

وتقام البطولة في الأدوار التمهيدية بنظام الدوري من دور واحد لكل مجموعة، وتتأهل جميع فرق المجموعتين للدور الثاني الإقصائي الذي يلعب بنظام الكؤوس "خروج المغلوب"، بحيث يواجه متصدر المجموعة الأولى رابع المجموعة الثانية، ويلعب ثاني المجموعة الأولى أمام الثالث في المجموعة الثانية، بينما يلعب الفريق ثالث المجموعة الأولى أمام ثاني الترتيب في المجموعة الثانية، بينما يتأهل متصدر المجموعة الثانية مباشرة إلى نصف النهائي، كون عدد فرق المجموعة الأولى تقلص إلى ثلاثة فرق بدلاً من أربعة.