العين يفوز على الوصل ويتوج بطلاً لكأس رئيس الدولة

الشارقة 24 - محمود علي:

تغلب العين على الوصل 2-1 في نهائي كأس رئيس الدولة، ليحرز الثنائية المحلية للمرة الأولى، في تاريخه الخميس.

وتوج العين بطل دوري الخليج العربي، بلقبه السابع في كأس رئيس الدولة.

وتقدم إسماعيل أحمد للعين بعد ثلاث دقائق من البداية، عندما تابع تمريرة القائد عمر عبد الرحمن "عموري" من ركلة ركنية، ووضع الكرة في الشباك، من مدى قريب، في شباك يوسف الزعابي حارس الوصل.

وأضاف المهاجم السويدي، ماركوس بيرج الهدف الثاني، في الدقيقة الـ 50 إثر تمريرة من عموري، لينفرد هداف الدوري بمرمى الزعابي، ويضع الكرة في الشباك.

وواصل الدولي السويدي، هز الشباك للمباراة السادسة على التوالي في كافة المسابقات، حيث سجل 15 هدفاً في آخر ست مباريات.

وخاض العين آخر 14 دقيقة، بعشرة لاعبين، بعد طرد إسماعيل أحمد إثر حصوله على الإنذار الثاني، ما سمح للوصل بتقليص الفارق عبر البرازيلي كايو كانيدو في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع.