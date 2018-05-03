الفجيرة يوقف المفاوضات مع الأرجنتيني مارادونا

الشارقة 24 - محمود علي:

ذكر نادي الفجيرة في بيان له، أنه أوقف التفاوض مع الأرجنتيني دييغو مارادونا، بعد أن قرر إعادته لتدريب الفريق، عقب إقالته بسبب فشل الفريق في التأهل المباشر لدوري الخليج العربي.

وأورد الفجيرة في حسابه على تويتر: "بعد توجيهات رئيس النادي، تم التفاوض مع مارادونا على تجديد العقد، وأبدى موافقته على التجديد وبنفس شروط العقد الحالي، ووعد أنه سيأتي باليوم التالي للتدريب، وتوقيع العقد كما أكد ذلك من خلال إرسال رسالة صوتيه للاعبين بذلك.

وتابع بيان نادي الفجيرة، بعد ساعات تدخل محاميه وأوقف التفاوض بطلبه 4 أضعاف عقده الحالي، ومنع محاميه أي شخص أن يتواصل مع مارادونا حتى من خلال المترجم الخاص به.

وختم: لذا نعلن وقف التفاوض مع المدرب مارادونا، متمنيين له كل التوفيق والنجاح.