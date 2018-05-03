24 منتخباً يترقبون مصيرهم في قرعة كأس آسيا 2019 بالإمارات

جانب من قرعة سابقة، أرشيفية

الشارقة 24 - محمود علي:

تتجه أنظار عشاق كرة القدم الآسيوية، غداً الجمعة، نحو مدينة دبي لمتابعة مراسم سحب قرعة بطولة كأس أمم آسيا التي ستقام خلال الفترة من 5 يناير وحتى الأول من فبراير المقبلين.

وتحظى هذه القرعة بأهمية كبيرة خاصة وأنها تقام للمرة الأولى بمشاركة 24 منتخباً، وستشهد 51 مباراة تقام على 8 ملاعب في 4 مدن مضيفة، هي أبوظبي والعين ودبي والشارقة.

ويقوم بتقديم حفل سحب القرعة المذيع الشهير جون دايكس من شبكة فوكس الرياضية، حيث يشهد الحفل أيضاً الكشف عن الكرة الرسمية للبطولة إلى جانب فعاليات أخرى.

وتم تقسيم المنتخبات المشاركة في البطولة إلى 6 مجموعات بواقع 4 منتخبات في المجموعة الواحدة.

ويتأهل أصحاب المركزين الأول والثاني من كل مجموعة بالإضافة إلى أفضل أربعة منتخبات احتلت المركز الثالث إلى دور الـ 16.

وبحسب نظام القرعة، سيتم توزيع المنتخبات المتأهلة إلى أربعة مستويات بحسب تصنيفها العالمي الصادر من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" في شهر إبريل الماضي.

ومن المقرر أن تكون منتخبات الإمارات وإيران وأستراليا واليابان وكوريا الجنوبية والسعودية على رؤوس المجموعات الست، خاصةً وأن تلك المنتخبات هي التي تشكل المستوى الأول.

أما المستوى الثاني فيضم منتخبات الصين وسوريا وأوزبكستان والعراق وقطر وتايلاند، أما الثالث فيضم منتخبات يرغيزستان ولبنان وفلسطين وعمان والهند وفيتنام، فيما يضم المستوى الرابع منتخبات كوريا الشمالية والفيليبين والبحرين والأردن واليمن وتركمانستان.

يذكر أن المنتخب الأسترالي هو حامل لقب النسخة الماضية، حيث تغلب على المنتخب الكوري الجنوبي 2- 1 في المباراة النهائية، فيما احتل المنتخب الإماراتي المركز الثالث بتغلبه على العراق 3 - 2 في مباراة تحديد المركز الثالث.