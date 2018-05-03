الشارقة يعسكر داخلياً استعداداً لخليجية السلة الـ 38

الشارقة 24:





يستعد فريق رجال كرة السلة بنادي الشارقة للمشاركة في بطولة الأندية الخليجية لكرة السلة، في نسختها الـ 38 التي ستقام في مدينة مسقط عاصمة سلطنة عمان خلال الفترة من 6 حتى 14 من الشهر الجاري.

وتأتي أهمية البطولة كون نادي الشارقة هو الممثل الوحيد للإمارات في هذا في البطولة، بعد اعتذار نادي شباب الأهلي دبي.

وسيتمكن الفريق المتوج باللقب من المشاركة في بطولة الأندية الآسيوية 2018.

ويستعين الملك الشرقاوي بالمدرب الكبير عبد الحميد إبراهيم الحوسني مدرب منتخب الإمارات، ليكون مدرباً لفريق رجال السلة في بطولة الأندية الخليجية كما يعاونه المدرب الإماراتي بدر إبراهيم.

ويأتي اختيار مدرب المنتخب الوطني، عقب إعفاء المدرب الصربي ماركو من تدريب الفريق مع نهاية الموسم المحلي.

وانضم صانع الألعاب الجديد الأميركي جيمس جاستيس لصفوف الفريق قادماً من أهلي جدة السعودي، ليرافق المحترف الأميركي الآخر لاعب الشارقة تايلور.

وانتظم جميع اللاعبين في معسكر داخلي منذ، الإثنين الماضي، وخاضوا مباراة تجريبية مع فريق من الجاليات، الثلاثاء، مع مواصلة التدريبات على فترتين، صباحاً ومساءً، نظراً لضيق الوقت، حتى موعد السفر إلى سلطنة عمان، الجمعة المقبل، حيث تنطلق منافسات البطولة الأحد.

ويقع فريق الشارقة ضمن فرق المجموعة الثانية التي تضم بجواره أندية نزوي العماني، والمنامة البحريني، والريان القطري.

من جانبه عبر المدرب عبد الحميد إبراهيم الحوسني، عن سعادته بالتواجد مع نادي الشارقة قائلاً: "لا أستطيع التأخر عن نداء نادي الشارقة، وذلك للفترة الطويلة التي قضيتها داخل جدران قلعة الملك والتي اعتز بها".

وأضاف: "أسعى لإضافة بطولات هامة في سجلي التدريبي مع نادي الشارقة، وهي البطولة العربية 2011 وبطولة الدوري العام 2004 وبطولة الكأس 2002."

وأشار إلى أنه على الرغم صعوبة المهمة وقصر مدة الإعداد للبطولة الخليجية، إلا أنه يسعى لتمثيل سلة الإمارات واسم نادي الشارقة بشكل مشرف".

وأضاف الحوسني "اعتقد لا يجب أن نحكم على مستوى فريق رجال سلة الملك بنتائج هذا الموسم، لأن الفريق مر بظروف مرحلة انتقالية بعد الدمج، والتي من الطبيعي أن تأخذ وقتها لمزيد من الانسجام الفكري والنفسي بين جميع اللاعبين".