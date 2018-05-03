نجم الإمارات السابق زهير بخيت يشارك في قرعة آسيا 2019

الشارقة 24 - محمود علي:





يشارك النجم الدولي الإماراتي السابق زهير بخيت في سحب قرعة نهائيات كأس آسيا 2019 في الإمارات، والذي يقام، الجمعة، في فندق أرماني الواقع في برج خليفة.

ويعود زهير بخيت للظهور في أجواء نهائيات كأس آسيا بعد مرور 22 عاماً على مشاركته مع منتخب بلاده، في النهائيات التي أقيمت في الإمارات أيضاً.

وشارك زهير بخيت 3 مرات في نهائيات كأس آسيا، إلى جانب المشاركة في نهائيات كأس العالم 1990 في إيطاليا، وهو يمتلك شعبية كبيرة في البلاد علماً بأنه كان أيضاً من نجوم نادي الوصل في دبي.

وسوف يكون حضور النجم الإماراتي إلى جانب عدد من النجوم الذين يمثلون المناطق الخمس في قارة آسيا، وكذلك مدربي المنتخبات المشاركة والشخصيات المدعوة من الاتحادات الوطنية المشاركة.

ويشارك 4 نجوم في سحب قرعة البطولات من المستويات الأربعة، علماً بأن منتخب الإمارات المضيف سوف يكون في الموقع الأول بالمستوى الأول، حيث يستهل المنافسة في المباراة الافتتاحية 5 يناير 2019 على إستاد مدينة زايد الرياضية، وهو الملعب الذي يستضيف المباراة النهائية يوم 1 فبراير من العام نفسه.

ويضم المستوى الأول إلى جانب الإمارات، إيران وأستراليا حاملة اللقب واليابان وكوريا الجنوبية والسعودية.

وتعتبر نهائيات كأس آسيا 2019 الأكبر في تاريخ البطولة، حيث تشهد مشاركة 24 منتخباً تخوض 51 مباراة تقام على ثمانية ملاعب في 4 مدن مضيفة، هي أبو ظبي والعين ودبي والشارقة، وتستمر على مدار 28 يوماً.