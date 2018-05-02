الهاجري: كأس عام زايد يعزز الطموحات في أغلى البطولات

الشارقة 24:

ثمن غانم الهاجري، رئيس مجلس إدارة شركة نادي العين لكرة القدم، مبادرة اتحاد الكرة بإطلاق شعار "كأس عام زايد" على البطولة الأغلى، والتي تجمع فريقي العين والوصل، في المباراة النهائية مساء الخميس، على ستاد مدينة زايد الرياضية.

وأكد الهاجري، أن إطلاق شعار عام زايد، على البطولة "الأغلى" والتي تحمل اسماً عزيزاً وغالياً على قلوب الجميع، يعزز من دوافع اللاعبين في النهائي، ويجسد مفهوم الروح الرياضية، وإعلاء المبادئ السامية والقيم النبيلة التي غرسها فينا "زايد الخير"، من خلال المبادرات الخلاقة التي تجسد روح الإخوة والألفة بين أبناء هذا الوطن المعطاء، وكل من يعيش على هذه الأرض الطيبة، بل كل الشعوب.

وأشار رئيس مجلس إدارة شركة نادي العين لكرة القدم، إلى أن العين والوصل استحقا التواجد في النهائي، قياساً بالمستويات القوية التي قدمها كلاهما في الموسم الكروي الجاري، متمنياً التوفيق لطرفي "كلاسيكو الإمارات"، في تقديم مباراة ممتعة وقوية تليق باسم وسمعة كرة القدم الإماراتية، مع نهاية الموسم الكروي المحلي.