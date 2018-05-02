العين بالأبيض والوصل بالأصفر في نهائي كأس رئيس الدولة

الشارقة 24 - محمود علي:





قرر الاجتماع الفني الخاص بالمباراة النهائية، لكأس صاحب السمو رئيس الدولة، والتي تجمع بين العين والوصل، أن يرتدي العين الزي الأبيض، فيما سيرتدي الوصل الزي الأصفر، وذلك خلال المباراة التي تقام الخميس، على مدينة زايد الرياضية في العاصمة أبوظبي.

وأكد اتحاد الإمارات لكرة القدم، أن البوابات ستفتح قبل 3 ساعات من اللقاء، الذي ينطلق بالساعة السادسة مساء.

على خط آخر، أعلن اتحاد الكرة أن تذاكر المباراة ستكون متوفرة للبيع الأربعاء في منافذ البيع بمدينة زايد الرياضية، ابتداء من الساعة 11 صباحاً، ومنافذ البيع بنادي الوصل ابتداء من الساعة 6 مساء حتى 10 مساء، وفي اتحاد الكرة بمقره في دبي، من الساعة 11 صباحاً، وفي ستاد هزاع بن زايد من الساعة 4 مساء إلى 10 مساء.