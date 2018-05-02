بعد نهاية البطولة... الأنظار تتجه لحفل جوائز دوري الخليج العربي

الشارقة 24:

وصلت مسابقة دوري الخليج العربي إلى محطة الختام بتتويج العين بدرع البطولة، كما حسم الصراع على البقاء لصالح الظفرة ليتحول فريقا الإمارات، وحتا لملحق الهبوط، وبعد أن أسدل الستار على سباق النقاط، تتجه أنظار عشاق دورينا إلى الحدث الأهم الذي تترقبه الأوساط الرياضية في الفترة المقبلة، وهو حفل جوائز دوري الخليج العربي الذي تحدد له العاشر من مايو المقبل في 7:45 مساءً، بمسرح قصر الإمارات بالعاصمة أبوظبي.

وسيتم خلال هذا الحفل الذي يحظى باهتمام إعلامي كبير، تكريم اللاعبين المميزين في بطولة دوري الخليج العربي في 6 فئات مختلفة خاضعة للتصويت، إضافة إلى الجوائز التي تعتمد على الإحصائيات.

وكانت لجنة دوري المحترفين أعلنت عن اللاعبين المرشحين في الفئات الخاضعة للتصويت، وجرى التصويت عبر الموقع الإلكتروني المخصص للجائزة، بمشاركة القوائم مع الناخبين من الخبراء، مدرب وكابتن كل فريق، الإعلام، إضافة إلى الجمهور، وتم اختيار أفضل ثلاثة مرشحين عن كل واحدة من فئات الجائزة للقائمة المختصرة، على أن يتم إعلان الفائز في كل فئة خلال حفل الجوائز الذي يشرفه قادة العمل الرياضي بالدولة.

وتضم القائمة المختصرة للاعبين المرشحين للفوز بالجوائز المعتمدة على التصويت ثلاثة لاعبين في كل فئة، حيث يتنافس على الكرة الذهبية - فئة اللاعب الإماراتي كل من: علي مبخوت (الجزيرة)، عمر عبد الرحمن وريان يسلم (العين)، وفي جائزة الكرة الذهبية - فئة اللاعب الأجنبي كل من: فابيو دي ليما (الوصل)، ماركوس بيرج (العين) وسبستيان تيجالي (الوحدة).

ويتنافس على جائزة الفتي الذهبي محمد العطاس (الجزيرة)، محمد الشامسي (الوحدة) وجاسم يعقوب (النصر)، وفي جائزة القفاز الذهبي، كل من: محمد الشامسي (الوحدة)، فهد الظنحاني (دبا) وخالد عيسى (العين)، وفي جائزة أفضل لاعب من اختيار الجمهور ثلاثي العين عمر عبد الرحمن، ماركوس بيرج وحسين الشحات، وفي فئة القائد لأفضل مدرب عبد العزيز العنبري (الشارقة)، لورينت ريجيكامب (الوحدة) وزوران ماميتش (العين).

على الجانب الآخر، تشمل الجوائز المعتمدة على الإحصائيات خمس جوائز هي: فريق الأحلام الذي يضم 11 لاعباً في المراكز المختلفة، جائزة الحذاء الذهبي لهداف دوري الخليج العربي، جائزة الحذاء الفضي لهداف دوري الخليج العربي للرديف، جائزة المدير الفني للعبة فانتاسي دوري الخليج العربي، ثم جائزة تراخيص الأندية وجائزة المحتوى الإلكتروني.