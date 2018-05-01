كاراتيه كلباء يحصد 15 ميدالية ملونة

الشارقة 24:

حصد كاراتيه كلباء 15 ميدالية ملونة في مهرجان الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس، الذي أقيم بصالة نادي الشارقة، وبمشاركة من جميع أندية ومراكز إمارة الشارقة، في 3 فئات عمرية مختلفة ابتداءً من الفئة العمرية الأولي التي تمثل مواليد 2004-2005 والتي حصد فيها نور الدين خالد "ذهبية وفضية" ونال زميله زياد محمد الفاتح "ذهبية وفضية"، بينما حصل علي عبد الله سالم على "فضيتين" ونال محمد سلطان الرواجبة "ذهبية" وحصد براء محمد الفاتح "ذهبية" وعبد الله سلطان ناصر "ذهبية" وظفر عاصم سامي توفيق بـ "برونزية"، أما مواليد 2006-2007 فتوج فيها يحيى محمد المهدي بـ "الذهبية"، ومواليد 2008-2009 فحصل فيها عبد الله سلطان ناصر على "الذهبية"، بينما كان عبد الرحمن مصطفى وعبد الله فتحي رواش على موعد مع حصد "البرونزية"، وفي مواليد 2010-2011 حصد إبراهيم محمد الرئيسي "الفضية".

وهنأ عيسى خلفان الذباحي رئيس مجلس إدارة نادي اتحاد كلباء لاعبي الكاراتيه لتحقيقهم العدد الكبير من الميداليات، متمنياً لهم دوام التوفيق.