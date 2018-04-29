سلة الشارقة تشارك في "الاستحقاق الخليجي" بمسقط

الشارقة 24:

كشف نادي الشارقة الرياضي عن مشاركته في البطولة الخليجية للأندية لكرة السلة، والمقرر إقامتها خلال شهر مايو المقبل في سلطنة عمان الشقيقة، وذلك حرصاً منه على تعزيز المشاركة الخليجية ومواصلة حضوره ومشاركته في كافة المحافل الخليجية والعربية والدولية.

وأشار النادي في بيان أصدره عقب الاجتماع الذي جمع بين اتحاد الإمارات لكرة السلة ومجلس الشارقة الرياضي، بحضور سعادة عبد العزيز النومان الأمين العام لمجلس الشارقة الرياضي وسعادة عبد اللطيف الفردان نائب رئيس اتحاد الإمارات للسلة وسعادة محمد جمعة بن هندي نائب رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة الرياضي وسعادة ناصر سعيد بن عفصان عضو مجلس الإدارة المدير التنفيذي والمالي للنادي، إلى اعتزازه بتمثيل الوطن والمشاركة بفريق رجال كرة السلة في بطولة الأندية الخليجية الثامنة والثلاثين والتي ستقام في الفترة ما بين (6-14 مايو) في العاصمة مسقط.

وتضمن البيان رفع أسمى آيات الشكر والتقدير لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، لدعم سموه السخي واللامحدود للرياضة في نادي الشارقة لتكون في أوج تألقها خلال مشاركتها في الاستحقاقات المختلفة.