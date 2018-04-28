الشارقة يفوز على دبا في دوري الخليج العربي ويرتقي للسادس مؤقتاً

الشارقة 24- محمود علي:

تغلب الشارقة على دبا بنتيجة 2-1 وذلك خلال المباراة التي أقيمت لحساب الجولة الأخيرة من دوري الخليج العربي السبت على إستاد خالد بن محمد بالشارقة.

ورفع الشارقة رصيده إلى 29 نقطة ليحتل المركز السادس مؤقتاً في انتظار نتيجة مباراة الجزيرة أمام الوحدة غداً.

وبقي دبا في المركز التاسع برصيد 21 نقطة.

تقدم الشارقة بهدف فاندر فييرا من ركلة جزاء في الدقيقة 37، وعادل لدبا أحمد راشد في الدقيقة 43.

وأضاف ويلتون سواريز الهدف الثاني للشارقة من ركلة جزاء ثانية في الدقيقة 67، وأكمل دبا المباراة بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 80 بعد طرد لاعبه دياجو سيلفا بالبطاقة الحمراء.