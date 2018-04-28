الشارقة يستضيف دبا في الجولة الأخيرة من دوري الخليج العربي

الشارقة 24 - محمود علي:

يستضيف فريق الشارقة، السبت، نظيره دبا على ستاد خالد بن محمد، في الثامنة والنصف مساء، ضمن الجولة الأخيرة لدوري الخليج العربي.

ويدخل الفريقان اللقاء، بعد أن ضمنا البقاء في دوري الخليج العربي للموسم المقبل، ورغم ذلك لن تخلو المواجهة من الإثارة، حيث يسعى صاحب الأرض للاستمرار في حصد النقاط، أملاً في التقدم للمركز السادس في حال تعثر الجزيرة، فيما يرغب الفريق الضيف في ختام جيد لموسمه، بالفوز على الشارقة ورفع رصيده إلى 24 نقطة.

وصرح عبد العزيز العنبري مدرب الشارقة، بأن ابتعاد الفريقين عن منطقة الخطر، خفف الضغوط على اللاعبين.

وأضاف: أتمنى أن تأتي المباراة بقدر الطموح، لافتاً إلى أن فريق دبا فريق قوي، يملك مدرباً مميزاً ولاعبين جيدين، مشدداً على ضرورة خوض المباراة برغبة الفوز.

من جهته أكد باولو كاميلي مدرب دبا، أهمية تحقيق نتيجة إيجابية أمام الشارقة، نظراً لكونها المباراة الأخيرة في الدوري، مشيداً بما قدمه فريقه في الموسم الحالي.

وأضاف: الجميع شركاء في وصول الفريق إلى المحصلة الحالية، التي أمنت بقاءه في الدوري.

وثمن المدرب جهود لاعبيه، الذي قدموا مستويات مميزة في الكثير من المباريات، ونجحوا في قيادة الفريق لانتصارات مكنته من تحقيق هدفه، بالاستمرار ضمن منظومة دوري الخليج العربي.