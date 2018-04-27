بطولة كأس رئيس الدولة للدراجات تنطلق الإثنين

الشارقة 24- محمود علي:

برعاية مجلس دبي الرياضي ومجموعة أحمد عبد الله الشعفار، ينظم اتحاد الدراجات في الثالثة عصر يوم الإثنين المقبل، بطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة، وذلك على كورنيش الممزر بدبي، حيث تقام البطولة سنوياً في ختام بطولات وسباقات الموسم الرياضي.

ومن المنتظر أن يشارك في البطولة أكثر من 150 متسابق من فئتي الشباب والكبار في الأندية، بالإضافة إلى الدراجين الهواة المواطنين الذين يشاركون لأول مرة في بطولات كأس رئيس الدولة في مبادرة طيبة لمجلس إدارة الاتحاد، تهدف إلى مشاركة أكبر عدد من الدراجين في هذه البطولة التي تحمل أسماً عزيزاً وغالياً على قلوب أبناء الإمارات وكل من يعيش على أرضها الطيبة.

تبلغ مسافة سباق البطولة 80 كم على شكل دورات، ومن المنتظر أن يشهد منافسة قوية ومثيرة بين نجوم الدراجات ومتابعة جماهيرية كبيرة، وكان من المقرر إقامة البطولة في عجمان وتقرر أمس تغيير مكانها لتقام على كورنيش الممزر بدبي.